Nyolc év után hazatért Miheil Szaakasvili

Nyolc év után visszatért hazájába Miheil Szaakasvili volt grúziai elnök. A hírt ő maga jelentette be pénteken a Facebook-oldalán.



“Jó reggelt, Grúzia! Már Grúziában vagyok nyolc év múltán” – írta Szaakasvili. Közzétett egy videófelvételt is, amelyen azt állította, hogy Batumiban tartózkodik.



A grúz kormány és a Szaakasvili vezette Egyesült Nemzeti Mozgalom képviselői egyelőre nem kommentálták a bejelentést.



Szaakasvili a minap jelezte, hogy repülőjegyet vásárolt a Tbiliszibe induló járatra, majd fénykép is megjelent a világhálón a repülőjegyről, illetve az is kiderült, hogy az édesanyjával együtt érkezik. Azt mondta, hogy október 2-án, a grúziai helyhatósági választások után érkezik Tbiliszibe. Felszólította híveit, hogy a szavazás után vonuljanak a városok és falvak utcáira, és “védjék meg az elért győzelmet”.



Irakli Garibasvili grúz miniszterelnök jelezte, hogy Szaakasvilit hazaérkezése után azonnal letartóztatják.



Miheil Szaakasvili kulcsfontosságú szerepet játszott a 2003-as grúziai rózsás forradalomban. 2004-től 2013-ig volt Grúzia államfője. Számos fontos reformot hajtott végre, de elnöksége idején, 2008-ban országa vesztes villámháborúba keveredett Oroszországgal. Elnöki megbízatásának lejárta után Szaakasvili elhagyta az országot. Hazájában azonnal négy büntetőjogi eljárást indítottak ellene, kettőben pedig már ítélet is született. Három évvel ezelőtt, 2018 januárjában a tbiliszi városi bíróság három év börtönre ítélte Szandro Girgvliani georgiai bankvezető meggyilkolásával összefüggésben, fél évvel később pedig hat év börtönt kapott Valeri Gelasvili képviselő megveretése miatt.



Szaakasvili a Kijevi Állami Egyetemen tanult, és Ukrajnába vonult önkéntes száműzetésbe, miután elhagyta a hazáját. Ott a nemzetközi reformügyi tanácsnak lett a vezetője, majd az odesszai megyei közigazgatást vezette. Ukrán állampolgárságot is kapott, majd botrányos körülmények között megfosztották tőle, és távoznia kellett Ukrajnából is. Tavalyelőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől visszakapta az ukrán állampolgárságot, és az államfő mellett működő reformbizottság vezetője lett.



Grúziában a tavalyi őszi parlamenti választáson a több mint harminc pártot tömörítő ellenzéki mozgalma a második helyen végzett a szavazatok 27,18 százalékával.

