Nyolcan támadtak három ukrán fiatalra Lengyelországban

Három húszéves ukrán fiatalra támadt rá egy nyolcfős csoport a lengyelországi Radomban. A támadók elsősorban a sértettek fejét és arcát ütötték. A hatóságok szerint az incidens előtt a volhíniai tragédiáról alakult ki szóváltás.

Az eset még augusztus 2-án a hajnali órákban történt, a lengyel hatóságok azonban csak most számoltak be róla.

A helyi ügyészség tájékoztatása szerint egy 34 éves, lublini férfi egy esküvőről távozva a városban találkozott három ukrán fiatallal. Beszélgetést kezdeményezett velük, majd arról kérdezte őket, honnan származnak. A beszélgetés során szóba került a volhíniai tragédia is.

A szóváltást követően a férfi három-négy, arra járó fiatalembert hívott oda, és közölte velük, hogy ukránokkal van dolguk. A helyzet ezt követően tettlegességig fajult, később pedig további járókelők is csatlakoztak a támadáshoz. Összesen nyolcan bántalmazták a három ukrán fiatalt.

A sértettek főként a fejükön és az arcukon szenvedtek sérüléseket. A lengyel ügyészség szerint a támadás feltételezett fő szervezőjét őrizetbe vették, ellene akár öt év szabadságvesztést is kiszabhatnak.

Az elmúlt időszakban több olyan incidensről is beszámoltak, amelyek hátterében az áldozatok ukrán nemzetisége vagy az ukrán nyelv használata állhatott.

Kárpátalja.ma/tsn.ua

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