Óceánba engedik a fukusimai atomerőmű hűtővizét

A tervek szerint megkezdte Japán csütörtökön a fukusimai atomerőmű tisztított hűtővizének a Csendes-óceánba engedését a helyi halászok és szomszédos országok tiltakozása ellenére.

A hűtővíz óceánba engedésének tervét két éve fogadta el a japán kormány, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) pedig júliusban hagyta jóvá az elképzelést, és kimondta, hogy a víz kibocsátása nem jelent veszélyt az emberekre vagy a környezetre.

Kína csütörtökön bejelentette:

leállítják a tengeri halak és rákok importját Japánból. A vámhatóság indoklása szerint Pekinget aggasztja a sugárszennyezés kockázata, és az intézkedést „az emberek egészségének védelme érdekében” vezeti be.

A kínai nukleáris biztonsági hatóság szóvivőjén keresztül jelezte: a japán kormány lépését „rendkívül önzőnek és felelőtlennek” tartja. Peking szerint Tokió a „saját érdekeit helyezi az egész emberiség jólléte fölé”. A kínai hatóságok egyúttal közölték azt is, hogy a fennhatóságuk alatt álló vizekben fokozni fogják a sugárzás szintjének ellenőrzését.

A fukusimai atomerőművet üzemeltető Tokiói Elektromos Művek Vállalat (TEPCO) röviddel a kínai bejelentést követően jelezte, kárpótolni fogják azokat a japán vállalatokat, amelyeket hátrányosan érint a Peking által bevezetett tilalom.

Kobajakava Tomoaki, a TEPCO elnöke hangsúlyozta, hogy Kína kulcsfontosságú kereskedelmi partner Japán számára, és a vállalat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy tudományosan alátámassza a hűtővíz óceánba eresztésének folyamatát azzal a céllal, hogy Peking végül mielőbb feloldja az importtilalmat.

A Fukusima Daicsi atomerőműben 2011-ben egy földrengés és szökőár következtében magolvadás következett be. Bár a reaktorokat leállították, azokat továbbra is hűteni kellett. A hűtővizet később tartályokban helyezték el. Mivel a tárolásra rendelkezésre álló hely fogytán van, a vizet most egy hosszú alagúton keresztül kezdték el az óceánba vezetni.

Forrás: hirado.hu