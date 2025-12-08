Holtan találták a Csehországban eltűnt kárpátaljai nőt

Mint arról korábban beszámoltunk, a cseh rendőrség november 21. óta nagy erőkkel kereste a Rahói járásból származó 22 éves Ofrim Andrijanát. A legújabb hírek szerint a kelet-csehországi Frýdek-Místek város rendőrei rátaláltak az eltűnt nő holttestére.

Vitalij Glagola információi szerint Andrijana halálhírét az édesapja erősítette meg.

A rendvédelmi szervek őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, aki beismerte a gyilkosságot. Egy nappal korábban egy interneten terjedő álhír olyan személyt hozott összefüggésbe a bűnténnyel, akinek nem volt köze az esethez. Érintettségét az áldozat hozzátartozói is tagadták.

A nyomozati és adminisztratív eljárásokat követően a hatóságok átadják a holttestet a családnak. Ofrim Andrijana temetésére ezután Ukrajnában kerül sor.

Kárpátalja.ma