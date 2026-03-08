Általános sztrájk lesz hétfőn Olaszországban

A közlekedés kivételével minden állami és magán ágazatot érint az olasz szakszervezetek által hétfőre meghirdetett általános sztrájk, amelyet a nemzetközi nőnap alkalmával a nemek közötti egyenlőségért tartanak.

Az egésznapos munkabeszüntetés az egészségügyre, az oktatásra, a kutatásra is vonatkozik. A tűzoltók hétfőn délelőtt négy órás sztrájkot tartanak.

A CGIL szakszervezeti tömörülés által meghirdetett sztrájkhoz más érdekképviseletek is csatlakoztak. A munkabeszüntetéssel a férfiak és nők közötti bérkülönbségre akarják felhívni a figyelmet.

Az INPS olasz társadalombiztosítási intézet 2025-ben közölt adatai szerint a nők nettó órabére átlagban majdnem húsz százalékkal alacsonyabb, mint az ugyanabban a beosztásban dolgozó férfiaké. Az Európai Unió tagállamaiban a különbség átlagosan tizenkét százalék.

Március 18-án az Ita Airways olasz légitársaság és az EasyJet olaszországi munkavállalói tartanak négyórás sztrájkot. Ugyanezen a napon a milánói repülőterek poggyászkezelő személyzete egésznapos munkabeszüntetést tart.

Március 27-én és 28-án az olaszországi városok közlekedési vállalatainak dolgozói sztrájkolnak.

Forrás: MTI