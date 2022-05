Olaszországban megkezdték az ukrajnai menekültek anyagi támogatásának folyósítását

Az Olaszországba érkezett több mint százezer menekült közül első körben mintegy 36 ezren részesülnek a római kormány havi pénzügyi támogatásában, melynek kifizetése pénteken indult el – közölte a kifizetéseket intéző polgári védelmi hivatal.

Az összeg fejenként havi 300 euró, a gyermeket nevelők minden 18 év alatti gyermekük után további havi 150 eurót vehetnek fel. Az állami támogatás legfeljebb három hónapig jár és azok kaphatják meg, akik önerőből lakást béreltek vagy rokonoknál, ismerősöknél szálltak meg. Nem kérelmezhetik azok, akik menekülttáborokban élnek vagy az olasz állam által bérelt szálláshelyeken laknak.



A kedvezményezettek az összeget minden hónapban a postahivatalokban vehetik fel.

Az állami segítség feltételének számít az is, hogy a kérelmező az ukrajnai háború február 24-i kezdete után érkezett Olaszországba és ideiglenes menekültstátuszt kérelmezett. Ha az utóbbit megkapta és tartózkodási engedélyhez jutott, akkor állami támogatásban részesül.

A támogatási kérelmet a polgári védelmi hivatal internetes oldalán lehet benyújtani: a mostani kifizetéseket azok kapják, akik májusig jelentkeztek és egyszerre kéthavi összeget vehetnek fel, a márciusit és az áprilisit. A később jelentkezőknek az átutalás júniustól kezdődik.



Péntektől mintegy 36 ezer ukrajnai menekült veheti fel az állami támogatást, közöttük közel 22 ezer a felnőtt és 14 ezer a tizennyolc év alatti gyermek.



A polgári védelmi hivatalt vezető Fabrizio Curcio közleményben szögezte le, hogy az állami segítségben részesülők helyzetét – az esetleges szabálytalanságok elkerülésére – egyenként ellenőrizték. A kedvezményezettek sms-üzenetben kapnak értesítést és az ország akármelyik postahivatalában felvehetik az összeget.



A támogatást az értesítés utáni két hónapon belül fel kell venni, különben az állam visszahívja. A támogatási kérelmet a menekültek szeptember 30-ig nyújthatják be.



A belügyminisztérium legutolsó, május 20-i adatai szerint több mint 120 ezer ukrán menekült tartózkodik Olaszországban: több mint 81 ezer felnőtt, többségük, 62 ezer nő, majdnem 39 ezer a gyermekek száma.



Giuseppe Sala milánói polgármester az olasz köztelevíziónak elmondta, hogy a város biztosította szálláshelyeken eddig 13 ezer menekültet fogadtak be.



Az északi Valle d’Aosta régió négyszáz ukrajnait fogadott be. Ők ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. A térségben kilencven ukrán gyermek jár olasz iskolába.



Siena városa ingyenes olasz nyelvkurzusokat biztosít a menekülteknek heti húsz órában a Dante Alighieri Társaság együttműködésével.

