Őrizetbe vettek egy ukrán fiatalt Csehországban

Őrizetbe helyeztek Csehországban egy 18 éves ukrán állampolgárt, akit két mongol férfi bántalmazásával gyanúsítanak. Az egyik sértett az ütések következtében elvesztette az eszméletét, és kórházba szállították.

A Krimi Plzeň cseh hírportál beszámolója szerint a támadás október 4-én, nem sokkal éjfél után történt Plzeňben, a Kollárova és a Tovární utca kereszteződésénél. A két sértett az 1986-os születésű férfi volt.

A verekedésről szóló bejelentést követően rendőrök és mentők érkeztek a helyszínre. A rendőrök elsőként az eszméletlen férfi segítségére siettek, és mivel kezdetben nem lehetett tudni, hogy lélegzik-e, megkezdték az újraélesztését. Az ellátást a mentők megérkezéséig folytatták.

Az egyik férfi felületi fejsérüléseket szenvedett, a másik sértettet eszméletlen állapotban szállították a plzeňi egyetemi kórház sürgősségi osztályára.

Súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítják

A plzeňi bűnügyi nyomozók azonosították, felkutatták, majd elfogták a feltételezett elkövetőt. A fiatalember ellen súlyos testi sértés kísérlete, valamint garázdasággal összefüggő testi sértés miatt emeltek vádat a cseh portál beszámolója szerint.

Az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amelyet a bíróság jóváhagyott. A 18 éves ukrán állampolgár jelenleg őrizetben van.

A hatóságok továbbra is vizsgálják a konfliktus körülményeit és a történtek részleteit.

A goloskarpat.info nyomán.

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