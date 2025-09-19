Három orosz vadászgép sértette meg Észtország légterét

Az észt külügyminisztérium szerint a reggeli órákban három orosz MÍG 31-es repült be Észtország légterébe, és tizenkét percet tartózkodtak ott – írja az euronews.com az észt news.err.ee hírportálra hivatkozva.

A repülőgépek transzponderei ki voltak kapcsolva, és nem válaszoltak az észt légiirányításnak. Az észt külügy beidézte az orosz ügyvivőt és jegyzékben tiltakozott. Egy éven belül negyedszer sértette meg Oroszország az észt légteret.

A harci repülőgépek a Vaindloo sziget közelében léptek az észt légtérbe. Margus Tsahkna külügyminiszter megjegyezte, hogy csak 2025-ben a negyedik alkalommal sérti meg az észt légteret Oroszország.

Kárpátalja.ma

Forrás: euronews.com