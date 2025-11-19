Oroszországból hazatért ukrajnai gyerekekkel találkozik XIV. Leó pápa

Oroszországba szállított, majd a Szentszék közvetítésével hazatért hét ukrajnai gyereket mutattak be a sajtónak Ukrajna római nagykövetségén szerdán; a gyerekeket XIV. Leó pápa is fogadja.

A gyerekek Rómába érkezése egybeesett az ENSZ november 20-i gyermekjogi világnapjával.

A hét különböző sorsú, tizenéves gyermek a 2022 februárja óta tartó háború miatt Ukrajnából Oroszország területére került át: közülük egyeseket elvittek, mások a frontvonalak mozgása miatt kerültek orosz fennhatóságú árvaházba.

Ukrajna római nagykövetségén számoltak be a velük történtekről, kiemelve, hogy hazatérésük a Szentszék közvetítésével történt meg. XIV. Leó pápa pénteken fogadja őket a Vatikánban.

Ferenc pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utolsó, 2024 októberi vatikáni megbeszélésén hozták nyilvánosságra, hogy a Szentszék közvetített az Oroszországba szállított gyermekek hazatérése érdekében, továbbá a pápai állam közreműködött a háborús felek közötti fogolycserék létrejöttében is.

A közvetítői munkát Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar (CEI) elnöke vezette, akit Ferenc pápa 2023 májusában békeközvetítőnek nevezett ki.

XIV. Leó pápává választását követően, idén május 13-án az ukrán elnök telefonon beszélt az egyházfővel, és köszönetet mondott az elfoglalt területekről elszállított gyerekek hazatérésében nyújtott segítségért. Zelenszkij mintegy húszezerre tette az Oroszországba vitt kiskorúak számát.

A római kormánypalotában ugyanerről tartottak konferenciát szerdán, a találkozón Viktor Jelenszkij, az ukrán Állami Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadság Szolgálat vezetője kijelentette, hogy mostanáig ezer gyermek tudott hazatérni a Vatikán segítségével.

Forrás: MTI