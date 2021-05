Ortodox húsvét a világban

Az ortodox keresztények vasárnap ünneplik Jézus Krisztus feltámadását. A legtöbb országban járványügyi korlátozások mellett tartották meg a hagyományos húsvéti szentmiséket, de a hívők már részt vehettek a szertartásokon – hangzott el az M1 Híradójában.

Moszkvában a Megváltó Krisztus székesegyház hatalmas harangjai hirdették az ortodox keresztény hívőknek, hogy Jézus Krisztus feltámadt.

Az elmúlt éjjel a hagyományoknak megfelelően Kirill orosz pátriárka mutatta be a húsvéti szentmisét, amelyen részt vett az orosz elnök is. Vlagyimir Putyin tavaly a járvány miatt nem volt ott a szertartáson. A székesegyház megtelt hívőkkel, többségük viselt maszkot. Korábban szó volt arról, hogy az idei húsvéti nagymisét is hívők nélkül tartják, de az egyház vezetők szerintük erre már nem volt szükség.

A feltámadási szentmise központi eleme, hogy a szent tűzzel – amely az örökkévalóságot, a békét és a megújulást jelképezi – a hívők meggyújtják gyertyáikat.

A szent tűz a jeruzsálemi Szent Sír-templomából repülővel indult Moszkvába. Szombaton rengetegen gyűltek össze, hogy tanúi lehessenek annak, amint a Szent Sír kápolnából előhozzák a tüzet. A sikeres izraeli oltási kampánynak köszönhetően a hívők szabadon, minden járványügyi intézkedés nélkül vehettek részt a szertartáson.

Egymás után gyulladtak ki a fények a kairói Szent Kereszt kopt templomban. Az utolsó lámpa felkapcsolását követően egy pap elhúzta az oltárt takaró függönyt, így jelképezve Krisztus feltámadását.

A világ egyik legősibb keresztény közösségének számító koptok szigorúan betartották az egyiptomi járványügyi előírásokat. A szertartás résztvevői maszkban, egymástól biztonságos távolságban helyet foglalva ünnepeltek. Az összegyűlteknek lejátszották II. Teodor kopt pápa üzenetét, aki arra kérte a hívőket, hogy közösen imádkozzanak a járvány végét kérve.

Szigorú járványügyi intézkedések mellett és a szokásosnál több órával korábban tartották meg Athénban a húsvéti istentiszteletet. Az ünnep előtt az egyházi személyeknek kötelezővé tették, hogy naponta végezzenek koronavírus tesztet. Görögország a következő napokban enyhít a járványügyi intézkedéseken és május 15-től megnyitja határait minden külföldi turista előtt.

Több tucatnyi hívő jelenlétében mutatta be az ünnepi misét Porfirije szerb pátriárka a belgrádi Szent Száva-templomban. A világ legnagyobb ortodox templomába a járványügyi szabályok miatt nem léphettek be többen.

A szertartáson a kórus tagjai is maszkban énekeltek, ennek ellenére a hívők közül sokan nem takarták el az orrukat és a szájukat.

A szerb ortodox egyházat több kritika is érte a járvány kezelése miatt, a mostani pártriárka elődje ráadásul a fertőzés következtében vesztette életét novemberben, miután részt vett egy egyházi vezető temetésén.

Azóta azonban Szerbia kifejezetten sikeres oltási kampányt folytat: a hétmilliós lakosság fele már megkapta legalább az első adag vakcinát.

