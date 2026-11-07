Első külföldiként pakisztáni űrhajós utazik a kínai űrállomásra

Első külföldiként egy pakisztáni űrhajós utazik a kínai Tienkung (Mennyei Palota) űrállomásra a Sencsou-24 küldetés legénységének tagjaként – közölte a kínai űrügynökség (CMSA) szombaton.

A pakisztáni űrhajós a fedélzeti tudományos műszerek kezeléséért és a kísérletek felügyeletéért felel majd. Rövid Föld körüli repülés után a Sencsou-23 űrhajó fedélzetén tér vissza a Földre. Az ügynökség az indulás időpontját és az űrhajós nevét egyelőre nem közölte.

Kína és Pakisztán 2025 februárjában Iszlámábádban állapodott meg arról, hogy pakisztáni űrhajósokat képeznek ki a kínai űrállomásra induló küldetésekre. A kínai űrprogram történetében először vesznek részt külföldi jelöltek az űrhajósképzésben.

A Hszinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint az április elején lezárult háromfordulós kiválasztás után két pakisztáni pilóta, Muhammad Zisan Ali és Hurram Daud kezdte meg a kiképzést Pekingben. A jelöltek kínai társaikkal együtt gyakorolják a fedélzeti feladatokat, és intenzív kínai nyelvi képzésben is részesülnek. A kiképzés sikeres befejezése után a két pilóta közül az egyik a Sencsou-24 legénységével utazik az űrállomásra, a másik pedig készen áll arra, hogy szükség esetén helyettesítse.

Kína az elmúlt évtizedekben eurómilliárdokat fordított űrprogramjára, amely az utóbbi években gyors ütemben fejlődött. Első űrhajósát 2003-ban küldte a világűrbe, így a Szovjetunió és az Egyesült Államok után a harmadik ország lett, amely saját űrhajóval juttatott embert Föld körüli pályára.

Peking céljai között szerepel, hogy 2030-ra embert juttasson a Holdra, 2035-re pedig egy kutatóbázis kialakítását is tervezi a Hold felszínén.

Forrás: MTI

Nyitókép: Wikipédia

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →