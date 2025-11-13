Tíz éve történt Párizs vérvörös péntek tizenharmadikája

A pokol legmélyebb bugyra tárult fel tíz évvel ezelőtt Párizsban: 2015. november 13-án este a francia főváros több pontján is öldöklésbe kezdtek a terroristák. A legnagyobb mészárlást a Bataclan koncertteremben hajtották végre, áldozataikat megcsonkították, egyeseket lefejeztek, a nők közül többeket megerőszakoltak. Olyan volt, mint Dante pokla – mondta később az egyik helyszínelő rendőr, aki a lefejezett és megcsonkított holttesteket a színház második emeletén találta.

Párizsban tíz évvel ezelőtt három helyszínen is lecsapott a terror. Az első támadás a Stade de France nemzeti stadiont érte, ahol három, az Iszlám Államnak elkötelezett öngyilkos merénylő felrobbantotta magát. A belvárosi Boulevard Voltaire környékén ezt követően egy másik háromtagú csoport lépett akcióba. Hat kávéház, bár és étterem teraszán gyilkolták válogatás nélkül 39 embert öltek meg. Ez a két támadás azonban csak elterelő hadművelet volt, hogy a rendőrségnek minél kevesebb ereje maradjon a valódi támadás megfékezésére.

Ez pedig a Bataclan koncerttermet érte.

Itt is, mint a másik két helyszínen is, három iszlamista lépett akcióba. Benyomultak a koncertterembe, ahol éppen egy amerikai rockegyüttes, az Eagles of Death Metal játszott a színpadon. A terroristák válogatás nélkül szedték áldozataikat. Tombolásuk 90 szórakozni vágyó francia fiatal életét követelte, több százat pedig megsebesítettek.

Mindhárom merényletet magára vállalta az Iszlám Állam. Dzsihadista harcosaik összesen 130 gyilkosságot követtek el, több mint kétszázan pedig megsérültek a golyózáporban.

Azóta már tudjuk: a terrorszervezet egyik európai sejtje, mégpedig a belgiumi csoportja hajtotta végre a támadásokat. Fél évvel később, 2016. március 22-én is ez a csoport gyilkolt Brüsszelben, ahol 32-en vesztették életüket.

A dzsihadisták nem öltek meg mindenkit, sok fiatalt túszul ejtettek, majd a beérkező francia kommandósok elől a színházban elbarikádozták magukat. Azzal fenyegetőztek, hogy egymás után kivégzik az összes túszt, és ötpercenként kidobnak egy holttestet az ablakon. „Halljátok a sikolyaikat, a szenvedésüket? Érezzétek a félelmet, amit a szíriaiak éreznek nap mint nap!” – ordítozták a terroristák a helyszínen tartózkodó rendőr visszaemlékezése szerint. A brit The Telegraphnak a Sebastien nevű túsz a kiszabadítása után azt mondta: a felfegyverzett férfiak minden mondat után megkérdezték, hogy a foglyaik egyetértenek-e velük. Csak az igazán bátrak mertek válaszolni, a többiek fel sem néztek – emlékezett vissza.

A drámának éjjel fél egykor a francia kommandósok támadása vetett véget. A támadásra válaszként Francois Hollande elnök rendkívüli állapotot hirdetett Franciaország egész területére.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: rendőrök a párizsi Bataclan koncertterem közelében 2015. november 13-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)