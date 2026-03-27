Pénzhamisítás miatt tartóztattak le egy volt ukrán hírszerző tisztet Lengyelországban

A lengyelországi Sochaczew városában a rendőrség felszámolt egy bűnbandát, amelynek vezetője egy volt ukrán hírszerző tiszt – számolt be róla a lengyel rendőrség kiberbűnözés elleni központi irodája. A csoport kábítószer előállításával és hamis pénz gyártásával foglalkozott.

A Strana.ua szerint a férfira azt követően bukkantak rá, hogy tavaly év végén 76 darab, 500 zlotys címletű hamis bankjegyet vontak ki a pénzforgalomból. A nyomozás szerint a társaság nemzetközi szinten működött, tevékenysége pedig Lengyelországra és Ukrajnára is kiterjedt. A szervezet tagjai kábítószerek előállításában vettek részt, valamint hamis bankjegyek készítésével és terjesztésével foglalkoztak.

A hatóságok több helyszínen tartottak összehangolt razziákat, amelyek során gyanúsítottakat vettek őrizetbe, valamint jelentős mennyiségű bizonyítékot – köztük drogokat, vegyi anyagokat és pénzhamisítási eszközöket – foglaltak le.

„Sochaczewben a rendőrség központi antiterrorista egysége (BOA) közreműködésével őrizetbe vették a pénzhamisítót és feleségét, egy ukrán állampolgár nőt, akiknek a lakásában egy gyártósort és 100 és 200 zlotys bankjegyek nyomólemezeit foglalták le” – áll a hivatal közleményében.

A nyomozók szerint a csoport egy jól szervezett bűnözői hálózat része volt, amely illegális tevékenységeiből jelentős bevételre tett szert.

Wroclawban az ukrán férfi egyik bűntársát vették őrizetbe, akinél metamfetamin előállításához szükséges összetevőket találtak. Katowicében és Poznanban olyan személyeket tartóztattak le, akik bankszámlákat bocsátottak a csoport többi tagjának rendelkezésére.

Az ügyben összesen hét embert tartóztattak le pénzhamisítás és kábítószer-előállítás miatt, és négy házkutatást hajtottak végre. A bűncselekményekért a csoport tagjai akár 25 év börtönbüntetést is kaphatnak. Az ügy jelenleg is folyamatban van, a hatóságok további letartóztatásokat sem zárnak ki.

