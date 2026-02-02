Meglátta az árnyékát Phil, a híres mormota

Meglátta az árnyékát hétfőn Phil, a világ leghíresebb mormotája a Pennsylvania állambeli Punxsutawney-ben rendezett mormotanapon, így eszerint még hathétnyi tél vár Észak-Amerikára.

A mormota „jóslatát” a város nevét viselő, 1899 óta működő mormotaklub ceremóniamestere jelentette be az izgatottan várakozó sokaság előtt.

Az érdeklődők a mínusz 17 Celsius-fok ellenére már napkelte előtt összegyűltek a mormota otthona előtt, a hangulatot pedig zenészek, tűzijáték és az egybegyűltek spontán táncmulatsága emelte tetőpontra.

Punxsutawney kisvárosban minden évben február 2-án – Gyertyaszentelő Boldogasszony katolikus ünnepnapján – pirkadatkor tartják a mormotanapot.

A turistacsalogató esemény német eredetű, a Németországban közkeletű néphit szerint ugyanis ha egy téli álmot alvó állat február 2-án meglátja az árnyékát, a tél további hat hétig tart majd. Amennyiben nem látja meg, a legendák szerint hamarabb jön a tavasz. A hagyományt a Bill Murray és Andie MacDowell főszereplésével 1993-ban készült, Idétlen időkig című film tette világszerte ismertté.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Jeff Swensen/Getty Images