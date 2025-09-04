Portugáliában nemzeti gyásznapot tartanak a lisszaboni sikló tragédiát követően

Portugáliában csütörtökön nemzeti gyásznapot tartanak a lisszaboni siklóvasút balesetét követően, amelyben 17 ember meghalt, 18 pedig megsérült a főváros egyik legnépszerűbb turisztikai negyedében.

A hatóságok vizsgálat indítását jelentette be, miután a híres Gloria siklóvasút kocsija, amely a Rossio teret köti össze a Bairro Alto és a Principe Real negyeddel, felborult. Az okok még nem ismertek.

A közösségi médiában megjelent képek azt mutatják, hogy a siklóvasút teljesen szétroncsolódott, falnak ütközött és füstfelhő borítja, miután úgy tűnik, nem tudta bevenni a kanyart az utca alján.

Az összes áldozatot megtalálták – közölte a sajtóval kora este Tiago Augusto, a mentőszolgálat vezetője, hozzátéve, hogy az áldozatok között külföldiek is vannak, de nem tudta megmondani, hogy melyik országból származnak.

A siklókocsi, amelynek befogadóképessége mintegy negyven fő, a portugál fővárost látogató turisták körében nagyon népszerű.

„Ez egy olyan tragédia, amely még soha nem történt meg városunkban” – fogalmazott Carlos Moedas, Lisszabon polgármestere.

A siklót a francia-portugál mérnök Raoul Mesnier du Ponsard építette, és 1885-ben avatták fel. 1915-től villamosították.

A baleset egyik szemtanúja a SIC helyi tévé csatornának elmondta, hogy látta, ahogy a siklóvasút „teljes sebességgel” lefelé száguldott a meredek lejtőn, ahol naponta közlekedik, majd nekicsapódott egy épületnek:

„Hatalmas erővel nekivágódott egy épületnek, és összeroskadt, mint egy kartondoboz, nem volt, ami fékezze” – mesélte a nő.

A portugál főváros közlekedését irányító Carris vállalat azonnal reagált a történtekre, és szavatolta, hogy „minden karbantartási eljárásrendet végrehajtottak, különösen az általános karbantartást, amelyet négyévente végeznek, és (utoljára) 2022-ben, valamint a kétévente végzett közbenső karbantartást is, amelyet legutóbb 2024-ben”.

„A havi, heti és napi karbantartási programokat szigorúan betartották” – biztosította a vállalat, hozzátéve, hogy a hatóságokkal közösen vizsgálatot indítottak a tragédia okainak megállapítására.

O descarrilamento do Elevador da Glória, que ocorreu esta quarta-feira à tarde, em Lisboa, terá provocado mortos e dezenas de feridos.



Forrás: hirado.hu

A lisszaboni sikló roncsai a baleset után, ahol 15 ember meghalt és sokan megsérültek. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

