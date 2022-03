Prága és a balti államok támogatják Ukrajna felvételét az EU-ba

Csehország és a három balti állam – Észtország, Lettország, Litvánia – támogatják Ukrajna felvételét az Európai Unióba, s úgy vélik, hogy Ukrajnának mihamarabb meg kellene kapnia a tagjelölti státust – jelentette ki Markéta Pekarová Adamová, a cseh képviselőház elnöke, miután szerdán Prágában találkozott a balti államok parlamenti elnökeivel.

A négy parlamenti vezető egybehangzóan szigorítani szeretné az Oroszország elleni szankciókat és növelni az Ukrajnának nyújtott segítséget, beleértve a fegyverszállításokat is.

“A négy ország közös álláspontja egyértelműen az, hogy Ukrajnának mihamarabb tagjelölti státust kellene adni az Európai Unióban. Segíteni akarunk neki abban, hogy az Európai Unió tagja lehessen” – mondta a cseh parlamenti alsóház elnöke újságíróknak.

Viktorija Cmilyte-Nielsen, a litván parlament elnöke szerint amennyiben Ukrajna tagjelölti státust kapna Brüsszeltől, az “az Európai Unió nagy győzelme és Vlagyimir Putyin nagy veresége lenne“.

A három balti ország parlamenti vezetői a múlt héten Kijevben jártak, és tárgyaltak az ukrán vezetőkkel. Arra a kérdésre válaszolva, hogy mire van most a legnagyobb szüksége Ukrajnának, Jüri Ratas, az észt törvényhozás elnöke leszögezte: az ukránok kérése világos. Fegyvereket kérnek, elsősorban tankokat, az ukrán légtér lezárását és az Oroszország elleni gazdasági embargó további szigorítását.

“Támogatjuk, hogy az összes orosz bankot kivétel nélkül kizárják a SWIFT globális fizetési rendszerből” – hangsúlyozta Jüri Ratas.

Az ukránok nemcsak védekezésre szolgáló fegyvereket, de támadó fegyvereket is igényelnek – tette hozzá Inara Murniece, a lett parlament elnöke. “Felszólítjuk partnereinket, hogy folytassák az Ukrajnának nyújtott hadianyagsegélyek szállítását” – közölte a lett politikus.

Forrás: MTI

Forrás: Dmitro Kuleba