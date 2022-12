Putyin kétszer is találkozott Lukasenkával

Vlagyimir Putyin az elmúlt 24 órában kétszer is találkozott fehérorosz kollégájával, Aljakszandr Lukasenkával, hogy „számos kérdést véglegesítsenek” – jelentette a belorusz állami Belta hírügynökség, melyről a The Guardian cikkében számoltak be.

A megbeszélésekre Szentpéterváron került sor, kedd reggel az Orosz Múzeumban tartott reggelinél, valamint hétfő este a Független Államok Közössége (FÁK) informális csúcstalálkozóján.

„Bár folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, időről időre felmerülnek bizonyos kérdések, ezért foglalkoznunk kell velük, és meg kell hoznunk a szükséges döntéseket, hogy hatékonyabban kezeljük őket” – idézte az orosz elnök szavait a belorusz hírügynökség.

Forrás: hirado.hu

(Kép: korábbi felvétel, AFP)