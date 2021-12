Putyin: a Szovjetunió összeomlása tragédia volt

Előbb-utóbb a többi hatalomnak is lesz hiperszonikus fegyvere, de Oroszországnak addigra valószínűleg meglesznek az eszközei ezek megsemmisítésére – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija 1 állami csatorna által vasárnap sugárzott interjújában.

“Mindig is azt mondtam, és most is megismételhetem, hogy a világ vezető katonai hatalmai minden bizonnyal rendelkeznek majd ugyanolyan fegyverekkel, mint amilyenek ma vannak Oroszországnak, konkrétan hiperszonikus fegyverekkel. De 2018 óta senki másnál még nem jelentek meg ezek a fegyverek”

– mondta Putyin a “Rosszija. Novejsaja Isztorija” (Oroszország. Legújabb kori történelem) című műsorban.