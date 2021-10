Putyin: tele van sebezhetőséggel az európai energiarendszer

Az európai energiarendszer tele van sebezhetőségekkel, és ez okozta a piaci válságot – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök egy gazdasági fórumon.

A szélturbinák termelésének visszaesése miatt az európai árampiacon hiány alakult ki, ami a gázárak megugrását eredményezte – idézte az orosz elnököt az eurázsiai térség politikai-gazdasági ügyeivel foglalkozó bne IntelliNews.

Moszkvát sokan azzal vádolták, hogy a gázszállítások egy részének visszatartásával súlyosbította a gázválságot. A bírálók úgy érvelnek, hogy ezzel is nyomást gyakorolt az Európai Unióra az Északi Áramlat 2 elindításának engedélyezése érdekében.

A Gazprom múlt hónapban jelentette be, hogy befejeződött az Oroszországot Németországgal a Balti-tenger alatt összekötő, 55 milliárd köbméter gáz szállítására alkalmas gázvezeték építése.

Az Ukrajnát elkerülő, 11 milliárd dolláros beruházás a duplájára, évi 110 milliárd köbméterre növeli a már meglévő Északi Áramlat kapacitását. A gázvezeték hosszabb távon hozzájárulhat Európa ellátásbiztonságának növeléséhez. A másik álláspont szerint Moszkva azért tartja vissza a gázszállításokat, hogy feljebb tornássza az árakat. Az orosz elnök szerint ezek az állítások minden valóságalapot nélkülöznek.

Hozzátette: Oroszország teljes mértékben eleget tett szerződéses szállítási kötelezettségeinek. Putyin rámutatott, hogy Oroszországban is nagyon nagy a gáz iránti kereslet, mivel a téli fűtési szezon előtt saját tárolóit is igyekszik feltölteni.

A gázárak történelmi szintre ugrottak, miután a világgazdaság a pandémia után meredek, V alakú növekedésbe váltott, miközben a kínálat nem tudott ezzel lépést tartani.

Az orosz elnök szerint az ázsiai országok a magas árak miatt lehívták az LNG-szállítások (cseppfolyós földgáz) nagy részét, amelyek enyhíthették volna a hiányt Európában, és ez csak tovább súlyosbította a válságot.

Putyin utalt arra is, hogy az egyes európai országok nem halmoztak fel elegendő gázt a nyári hónapokban a téli fűtési szezon előtt, és ez most visszaütött. Az orosz elnök szerint árfelhajtó szerepe volt annak is, hogy a nagyobb árstabilitást biztosító hosszú távú szállítási szerződések helyett sok ország az azonnali piacon igyekszik beszerezni a nyersanyagot.

Az elnök megismételte, hogy Oroszország kész együttműködni európai partnereivel a kontinens energiabiztonságának javítása érdekében, de világossá tette, hogy azoknak az uniós tagoknak, amelyek a meglévő megállapodásokon túlmenően növelni akarják a szállításokat, hosszú távú szerződéseket kell aláírniuk.

Finoman utalt arra is, hogy Oroszország nem hajlandó több gázt rendelkezésre bocsátani az azonnali piacokon.

Szerinte Oroszországban elképzelhetetlenek az Európában uralkodó állapotok, és kiemelte, hogy az orosz háztartások a központi árszabályozás révén védve vannak az energiaköltségek megugrásától.

Forrás: hirado.hu