Kleopátra korának egyik kikötőjére bukkantak a víz alatt

Egy nemzetközi régészcsoport elsüllyedt kikötőt azonosított Taposiris Magna romjainál, Alexandriától nyugatra. A felfedezés nemcsak a ptolemaioszi kereskedelmi útvonalak jelentőségét tárja fel, hanem újabb lendületet ad annak az elméletnek is, hogy Kleopátra végső nyughelye itt rejtőzhet – olvasható a Múlt-Kor történelmi portálon.

Taposiris Magna építése és jelentősége

Taposiris Magnát II. Ptolemaiosz Philadelphosz építtette i. e. 280 és 270 között a Mareótisz-tó hajózható ágán. A templom és a környező város a vízi és szárazföldi kereskedelem találkozópontjaként szolgált. A tavon keresztül érkező árukat itt kezelték, majd Alexandriába szállították.

Az elsüllyedt kikötő felfedezése

Kathleen Martínez régész Bob Ballarddal, az RMS Titanic felfedezőjével és egy víz alatti régészekből álló csapattal dolgozott együtt. Kutatásuk során egy hatalmas, 12 méter mélyen fekvő kikötőt tártak fel Taposiris Magna partjainál. A kikötő több mint 6 méter magasra emelkedő építményekből áll, amelyek között oszlopok, csiszolt kőpadlók és cementezett tömbök találhatók. A leletek között horgonyok és Kleopátra korából származó amforák is előkerültek.

Kleopátra nyughelyének elmélete

A felfedezés erősíti Martínez elméletét, miszerint Kleopátra halála (i. e. 30) után Taposiris Magnába szállították testét. Innen egy 1300 méter hosszú földalatti alagúton keresztül vihették a kikötő irányába, mielőtt egy ismeretlen helyen eltemették. Az alagutat Martínez 2022-ben azonosította.

Természeti katasztrófák és elsüllyedt városok

Kr. u. 365-ben a krétai földrengés okozta szökőár sújtotta Egyiptom északi partvidékét. Ennek következtében a kikötő, és feltehetően Kleopátra sírja is, a víz alá került. A folyamatos szeizmikus tevékenység és a tengerszint emelkedése később más városokat is elnyelt, köztük Thonisz-Herakleiónt és Kánopuszt.

Martínez továbbra is eltökélt Kleopátra sírjának megtalálásában. Szavai szerint:

„Nem fogok leállni. Számomra ez csak idő kérdése.”

Forrás: mult-kor.hu

Nyitókép: illusztráció