Rekordot döntött júliusban a pozsonyi repülőtér

Rekordot döntött júliusban a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér, összesen 358 898 utas fordult meg a repülőtéren – tájékoztatott Veronika Demovičová, a repülőtér szóvivője.

„Idén júliusban sikerült először túllépni a mágikus, 350 ezres utasszámot. A majdnem 359 ezer utas elképesztő szám, történelmi rekord.

Emellett idén májusban és júniusban is megdőlt a havi rekord” – tette hozzá Dušan Novota, a repülőtér vezérigazgatója.

A legtöbben a törökországi Antalyába repültek, majd London, Burgasz, Larnaca és Hurghada következik.

Összesen 3391 gép szállt fel-, illetve le Pozsonyban, a teherszállítás pedig éves szinten 50%-kal nőtt, 1568 tonnára. Az eddigi havi rekord 349 720 utas volt, 2018 júliusában, tehát még a koronavírus-járvány előtt. Idén július végéig összesen 1 234 087 utasa volt a repülőtérnek, 16%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, 16 290 gép szállt fel, illetve le. A teherszállítás éves összehasonlításban 65%-kal nőtt, 10 729 tonnára.

Forrás: Felvidék.ma

Nyitókép: sme.sk