Reuters: Távozik posztjáról Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja

Keith Kellogg, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja közölte munkatársaival, hogy januárban távozik a kormányzatból – értesült a Reuters fehér házi forrásokra hivatkozva. A hírügynökség szerint Kellogg lemondásával Zelenszkij egyik fontos szövetségese távozik a Fehér Házból.

A Reuters kifejtette, hogy a különleges elnöki megbízotti pozíció ideiglenes státusz, és elvileg az ilyen megbízottakat a szenátusnak meg kell erősítenie ahhoz, hogy 360 napnál tovább a helyükön maradhassanak. Azonban a hírügynökség szerint

Kellogg már jelezte, hogy január a legkézenfekvőbb időszaknak tűnik a távozásához a hatályos jogszabályok alapján.

A Reuters megjegyezte: Keith Kellogg távozását negatívan fogják fogadni Kijevben, mivel sok esetben felerősítette Zelenszkijék narratíváját az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. A Kellogg távozásáról szóló hírek megjelenése egybeesik a 28 pontos orosz–amerikai béketerv részleteiről szóló beszámolók megjelenésével, valamint a Volodimir Zelenszkij elnököt is érintő korrupciós botrány, a Timur Mindics-ügy kirobbanásával is.

A Reuters felidézte, szerdán az Washington jelezte Kijevnek:

Ukrajnának el kell fogadnia egy amerikai tervezetű keretmegállapodást az Oroszországgal való háború lezárására.

A dokumentum – amelyet Steve Witkoff készített elő, Kellogg pedig egyáltalán nem vett részt a kidolgozásában – területekről és fegyverrendszerekről való lemondást, valamint az ukrán fegyveres erők létszámának csökkentését is magába foglalja. A Reuters utalást tesz a két elnöki különmegbízott munkájának eltérő dinamikájára is, Kellogg például a hadifoglyok kicserélésében volt hatékonyabb, míg Witkoff inkább találta meg könnyebben a közös hangot Moszkvával.

