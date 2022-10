Rishi Sunak az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király kedden hivatalosan megbízta őt a kormányalakítással. Miniszterelnökként tartott első beszédében kijelentette, hogy elődje, Liz Truss “hibákat követett el” a gazdaság kezelésében.

Sunakot előző nap választotta meg nagy többséggel a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőjévé az alsóházi tory frakció.

A tisztségről Liz Truss volt miniszterelnök múlt csütörtökön mondott le, miután szeptember végén előterjesztett, a költségvetés bevételi oldalán jórészt fedezetlenül hagyott adócsökkentési programja hatalmas piaci felfordulást kavart, és ezután a konzervatív frakció részéről egyre intenzívebb nyomás nehezedett rá távozása érdekében.

Truss – akit III. Károly király édesanyja, II. Erzsébet királynő szeptember 6-án, halála előtt mindössze két nappal nevezett ki miniszterelnökké – alig 45 napig állt a Konzervatív Párt élén, és a brit politikatörténetben ő töltötte a legrövidebb időt a miniszterelnöki poszton.

Liz Truss pártvezetői tisztségének megszűnése kormányfői megbízatásának végét is jelentette, és lemondását III. Károly kedden, röviddel Sunak kinevezése előtt, a londoni Buckingham-palotában tartott audiencián formálisan elfogadta. Ezután a király ugyancsak audienciára hívta a palotába Sunakot, akit formálisan megbízott a kormányalakítással.

A 42 esztendős Rishi Sunak az Egyesült Királyság 57., egyben 1812 óta a legfiatalabb miniszterelnöke: abban az évben Lord Liverpool, vagyis Robert Banks Jenkinson szintén 42 évesen lett miniszterelnök.

Rishi Sunak nem egészen két hónapon belül az Egyesült Királyság harmadik kormányfője.

Liz Truss elődjét, Boris Johnsont – akinek vezetésével a Konzervatív Párt az utóbbi négy évtized legjobb eredményét elérve, kényelmes alsóházi többséggel megnyerte a 2019-es parlamenti választásokat – a sorozatos belpolitikai botrányok miatt az alsóházi konzervatív frakció már a nyáron lemondásra kényszerítette a pártvezetői tisztségből.

Johnson azonban szeptember 6-ig, az utódjául megválasztott Truss hivatalba lépésig ellátta a kormányfői teendőket. III. Károlynak – aki édesanyja szeptember 8-án bekövetkezett halála óta az Egyesült Királyság uralkodója – a trónon eltöltött eddigi másfél hónapja alatt Rishi Sunak a második miniszterelnöke Liz Truss után.

II. Erzsébet királynőnek – aki hetven évet töltött a brit trónon – tizenöt miniszterelnöke volt, az első közülük Sir Winston Churchill.

Rishi Sunak a brit politikatörténet első hindu kormányfője. Az új miniszterelnök a dél-angliai Southamptonban született 1980-ban, szülei azonban indiai gyökerű családokból származnak. Mindkét szülő egykori kelet-afrikai brit gyarmatokon – édesapja Kenyában, édesanyja a mai Tanzánia részét képező egykori Tanganyikában – született, és családjaikkal az 1960-as években költöztek Nagy-Britanniába.

Sunak a második olyan brit miniszterelnök, aki nem keresztény család leszármazottja: Benjamin Disraeli, aki a viktoriánus időkben kétszer is betöltötte a kormányfői tisztséget, zsidó családban született, bár édesapja áttért az anglikán hitre.

Rishi Sunak a Buckingham-palotában tartott audiencia után, Downing Street-i hivatala előtt tartott első miniszterelnöki beszédében kijelentette, hogy az ország mély gazdasági válsággal kénytelen szembenézni.

Az új brit kormányfő kijelentette azt is, hogy elődje, Liz Truss hibákat követett el. Sunak szerint nem az volt a baj, hogy Truss a piac által rendkívül rosszul fogadott – néhány nap után szinte teljes egészében visszavont – adócsökkentési programmal élénkíteni akarta a brit gazdaság növekedését, mivel ez “nemes cél”, de eközben “történtek bizonyos hibák”. Ezeket “nem rosszakarat okozta, de ettől függetlenül ezek hibák voltak” – fogalmazott a brit miniszterelnök.

Hozzátette: részben azért választották meg őt a Konzervatív Párt vezetőjévé és miniszterelnökké, hogy ezeket a hibákat kiküszöbölje.

Sunak a gazdasági válság okai között említette, hogy a koronavírus-járvány utóhatásai még mindig érződnek, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna ellen indított háborúja az egész világon destabilizálta az energiapiacot és a beszállítói hálózatokat.

A brit miniszterelnök kijelentette: a gazdasági stabilitást és a bizalmat helyezi kormánya programjának középpontjába, azzal együtt is, hogy ez nehéz döntések meghozatalát igényli.

E kormány munkáját “minden szinten” a professzionalizmus és az elszámoltathatóság jellemzi majd – tette hozzá.

Sunak magasan képzett, tapasztalt gazdasági-pénzügyi szakértőként került a brit kormány élére: az oxfordi, illetve a kaliforniai Stanford egyetemen szerzett gazdasági diplomákat, politikai karrierje előtt a pénzügyi szolgáltatási szektorban – egyebek mellett a Goldman Sachs globális bankcsoportnál, majd különböző alapkezelő társaságoknál – dolgozott.

Truss távozásával most fordul elő első ízben a brit politikatörténetben, hogy egyszerre három egykori miniszterelnök ül a londoni alsóház képviselői padsoraiban: Liz Truss és Boris Johnson mellett Johnson közvetlen hivatali elődje, Theresa May is megtartotta képviselői mandátumát, miután távozott a Konzervatív Párt és a kormány éléről.

A további négy még élő egykori brit kormányfő – Sir John Major, Sir Tony Blair, Gordon Brown és David Cameron – kivonult a brit politikai életből.

