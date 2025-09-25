Robbanás rázta meg a norvég fővárost

Robbanás történt a norvég fővárosban, Oslo központjában kedd este. A rendőrség egy kézigránátnak látszó tárgyat is hatástalanított a helyszínen. Sérültek nem voltak, egy embert őrizetbe vettek, valamint további elkövetőket is keresnek. A nyomozók feltételezése szerint bűnbandák közötti leszámolás állhat a háttérben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított egy kiskorú fiú, aki mindössze 13 éves.

Robbanás rázta meg kedd este a norvég fővárost az Oslo Met felsőoktatási intézmény és az izraeli nagykövetség közvetlen közelében – írja a Die Welt. Sérültekről nem érkezett jelentés, de a nyomozók elsődleges feltételezése szerint a robbanás összefügghet a bűnbandák közötti leszámolással. A helyszínt biztonsági kordonnal vették körbe, a lakosságot pedig arra kérték, hogy maradjanak otthon, amíg átvizsgálják a környéket. A hatóságok közben az oslói lakosok mobiljaira is vészjelzést küldtek.

A rendőrség közlése szerint a helyszínen egy második robbanóeszközt is találtak, amely katonai típusú kézigránátnak tűnt. A tárgyat ellenőrzött körülmények között hatástalanították. A szemtanúk beszámolói szerint a gránátot egy gyalogátkelőhelyen semmisítették meg a szakemberek.

A norvég TV2 és az Aftenposten – meg nem nevezett forrásokra hivatkozva – azt állítja, hogy

az oslói robbantás gyanúsítottja mindössze 13 éves. Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szintén egy kiskorú elkövetőről adott hírt.

Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a letartóztatást, de az életkorról nem kívánt nyilatkozni. Hozzátette, hogy további gyanúsítottakat is keresnek.

Az MTI beszámolója szerint Norvégiában általában alacsony a bűnözési ráta, ugyanakkor a közelmúltban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború hatásai egyre inkább begyűrűznek az országba.

Fotó: Rendőrök az Oslo központjában történt robbanást követően 2025. szeptember 23-án. A rendőrség, közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat, egy embert őrizetbe vettek.

Forrás: hirado.hu