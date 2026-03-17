Robbanás történt egy amszterdami irodaház előtt

Robbanás okozott kisebb tüzet az Amszterdam központi üzleti negyedében található Atrium irodaház-komplexumnál hétfő hajnalban – közölte a rendőrség. Korábban két robbantásos támadás is érte a zsidó közösséget Hollandiában: Rotterdamban egy zsinagógánál, Amszterdamban pedig egy zsidó iskolánál hajtottak végre pokolgépes merényletet.

Az NlTimes hírportál tudósítása szerint a detonáció nem sokkal hajnali egy óra előtt történt. Az épület biztonsági szolgálata gyorsan eloltotta a kisebb tüzet, a robbanás csekély károkat okozott az épület bejáratánál. A közösségi médiában egy – egyelőre nem hitelesített – videó terjed az esetről, amelyen az Atrium irodaház látható, majd egy hátizsák, aztán egy öngyújtó segítségével lángra lobbantott gyújtózsinór. A rendőrség vizsgálja a felvétel hitelességét.

A videó szerint a támadás célpontja a Bank of New York amerikai bank lehetett, amely az épületben működik. A felvételen megjelenő üzenetben a támadók utolsó figyelmeztetésként szólítják fel a világ – különösen az Európai Unió – országait, hogy távolodjanak el minden amerikai és cionista érdektől.

A hírportál szerint a támadást a Harakat Asháb al-Jamin al-Iszlámijja (Az igazak mozgalma) nevű csoport vállalta magára. A csoport korábban egy rotterdami zsinagóga elleni pénteki gyújtogatásért, valamint egy amszterdami zsidó iskola elleni szombati robbantásért is felelősséget vállalt.

A holland külpolitikai és biztonságpolitikai kutatással foglalkozó Clingeldael Intézet szakértői hétfőn arra figyelmeztettek, hogy az Irán körül kialakult háborús helyzet növelheti az Európában – köztük Hollandiában – elkövetett támadások kockázatát, különösen az Izraelhez vagy az Egyesült Államokhoz köthető célpontok ellen.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Amszterdamban péntek hajnalban, körülbelül 3:45-kor robbant fel egy pokolgép egy zsidó iskola épületénél a Zeelandstraat utcában.

Amszterdam polgármestere, Femke Halsema szerint a károk viszonylag korlátozottak, részben azért, mert már a maximális szintre emelték a zsidó intézmények védelmét.

Néhány nappal korábban, csütörtök hajnali 3:45 körül robbant fel egy szerkezet Rotterdam északi részén egy zsinagógánál.

Később négy fiatal férfit fogtak el egy másik zsinagóga közelében, ahol a gyanú szerint újabb támadásra készülhettek. A 17 és 19 év közötti gyanúsítottak jelenleg őrizetben vannak, és kihallgatják őket.

A támadásokat egy iráni csoport vállalta magára az interneten, de a holland hatóságok egyelőre nem tudják megerősíteni az állítás hitelességét.

Forrás: hirado.hu