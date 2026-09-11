Kalapáccsal rongált meg egy UPA-emlékművet egy lengyel politikus
Kalapáccsal megrongált egy ukrán katonáknak emléket állító obeliszket Grzegorz Braun, a Lengyel Korona Konföderációja nevű párt vezetője a lubini vajdaságbeli Białystok településen. Az ukrán külügyminisztérium elítélte a politikus akcióját, és felszólította a lengyel hatóságokat, hogy jogi szempontból megfelelően értékeljék a történteket.
Braun az akcióról készült videót a közösségi médiában is megosztotta. A felvételen látható, amint kalapáccsal ütlegeli a gránitból készült obeliszket, és megrongálja a rajta feltüntetett ukrán nevek egy részét.
A politikus egyúttal a műemlék eltávolítására szólította fel a lengyel hatóságokat, arra hivatkozva, hogy az szerinte sérti az ukránok által a lengyelek ellen elkövetett népirtás áldozatainak emlékét.
A lengyelországi obeliszk annak a 41 ukrán felkelőnek állít emléket, akik 1946-ban a szovjet NKVD egységeivel vívott harcban vesztették életüket, és akiket a helyszínen temettek el.
Az emlékhely korábban is többször vált vandalizmus célpontjává. Augusztusban ismeretlenek festékkel öntötték le az obeliszket, szeptember elején pedig újabb rongálást jelentett a rendőrség.
Az ukrán külügyminisztérium felszólította a lengyel hatóságokat, hogy megfelelő jogi értékelést adjanak a történteknek, valamint állítsák helyre a sírhelyet.
A lengyel ügyészség és a rendőrség álláspontja szerint az emlékművek és temetkezési helyek megrongálása politikai indítéktól függetlenül bűncselekménynek minősülhet.
Forrás: suspilne.media