Kalapáccsal rongált meg egy UPA-emlékművet egy lengyel politikus

Kalapáccsal megrongált egy ukrán katonáknak emléket állító obeliszket Grzegorz Braun, a Lengyel Korona Konföderációja nevű párt vezetője a lubini vajdaságbeli Białystok településen. Az ukrán külügyminisztérium elítélte a politikus akcióját, és felszólította a lengyel hatóságokat, hogy jogi szempontból megfelelően értékeljék a történteket.

Braun az akcióról készült videót a közösségi médiában is megosztotta. A felvételen látható, amint kalapáccsal ütlegeli a gránitból készült obeliszket, és megrongálja a rajta feltüntetett ukrán nevek egy részét.

A politikus egyúttal a műemlék eltávolítására szólította fel a lengyel hatóságokat, arra hivatkozva, hogy az szerinte sérti az ukránok által a lengyelek ellen elkövetett népirtás áldozatainak emlékét.

A lengyelországi obeliszk annak a 41 ukrán felkelőnek állít emléket, akik 1946-ban a szovjet NKVD egységeivel vívott harcban vesztették életüket, és akiket a helyszínen temettek el.

Az emlékhely korábban is többször vált vandalizmus célpontjává. Augusztusban ismeretlenek festékkel öntötték le az obeliszket, szeptember elején pedig újabb rongálást jelentett a rendőrség.

Az ukrán külügyminisztérium felszólította a lengyel hatóságokat, hogy megfelelő jogi értékelést adjanak a történteknek, valamint állítsák helyre a sírhelyet.

A lengyel ügyészség és a rendőrség álláspontja szerint az emlékművek és temetkezési helyek megrongálása politikai indítéktól függetlenül bűncselekménynek minősülhet.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media

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