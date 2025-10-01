Súlyosan bántalmaztak egy ukrán férfit Lengyelországban

A lengyelországi Wrocław város rendőrsége vizsgálja egy 23 éves ukrán férfi bántalmazásának körülményeit – írja az Ukrinform.ua a helyi hatóságokra hivatkozva.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit tinédzserek támadták meg: megverték, leborotválták a fejét, és náci szimbólumokat festettek az arcára. Az esetről videófelvételt is készítettek.

A fiatalok a múlt hónapban hamis profilt hoztak létre az egyik közösségi oldalon. Egy 16 éves lánynak adták ki magukat, akinek a nevében felvették a kapcsolatot az ukrán férfival és találkozót kértek tőle. Amikor a férfi megérkezett a megbeszélt helyre, egy csoport tinédzser támadt rá.

Az ügyet a családjogi bíróság is vizsgálja, mivel a támadók egy része még nem töltötte be a 18. életévét.

A helyi rendőrség emlékeztet arra, hogy senkinek nincs joga önállóan „igazságszolgáltatást” végezni. Az ilyen esetek bűncselekménynek minősülnek, amelyek szigorúan büntetendők.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció