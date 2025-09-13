Száz új szankcióval sújtja Oroszországot Nagy-Britannia

Nagy-Britannia száz új szankciót léptetett érvénybe Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni egyre intenzívebb orosz támadások miatt. A intézkedéssel, amelyet Yvette Cooper brit külügyminiszter jelentett be pénteken, London elsősorban az orosz olajjövedelmeket, illetve az orosz fegyveres erők számára korszerű elektronikus részegységeket szállító vállalatokat vette célba.

A szankciócsomag legnagyobb egyedi tételét az orosz „árnyékflottával” – vagyis a nemzetközi szankciók kikerülésével nyersanyagokat szállító orosz hajókkal – szembeni intézkedések jelentik: a londoni külügyi tárca tájékoztatása szerint a brit kormány ezúttal hetven ilyen hajóra érvényesített szankciókat.

A munkáspárti brit kormány mindemellett 27 céggel és három magánszeméllyel szemben is büntetőlépéseket jelentett be.

Az érintett vállalatok többsége katonai célokra – elsősorban rakéták és drónok gyártásához – használható elektronikai részegységeket szállított az orosz fegyveres erőknek.

Az új brit szankciók kínai, török és azeri cégekre is kiterjednek.

Yvette Cooper, aki pénteken Kijevbe látogatott, a szankciók bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában kiemelte: Oroszország csak júliusban 6500 drónnal és rakétával hajtott végre támadásokat ukrán célpontok ellen.

A brit külügyminiszter szerint az orosz támadásokhoz használt drónok és rakéták száma tízszeresére emelkedett az utóbbi egy évben.

Cooper kiemelte, hogy a legutóbbi ilyen orosz támadásokban súlyosan megrongálódott a brit kormány globális kulturális és oktatási szervezete, a British Council kijevi központja és az Európai Unió kijevi képviselete is.

