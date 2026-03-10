Százezrek állnak sorban Szent Ferenc földi maradványainál Assisiben

Közel négyszázezren foglaltak előre helyet, de a szervezők szerint ennél is többen állnak sorban Assisi bazilikájánál, ahol március 22-ig láthatók Szent Ferenc földi maradványai, amelyeket halála nyolcszázadik évfordulója alkalmából állítottak ki.

Ritkaságnak számít, hogy egy szent ereklyéi ennyire közelről láthatók.

Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselő székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én

(Fotó: MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti)



Az Olaszország védőszentjeként ismert Szent Ferenc csontvázát egy teljesen átlátszó üvegszarkofágban állították ki a róla elnevezett bazilika altemplomának oltáránál. A szokatlan ereklyetartón semmilyen díszítés nincsen, csak Szent Ferenc neve olvasható rajta.

A zarándokokat kisebb csoportokban engedik be: egyenként haladhatnak el az üvegkoporsó előtt. Annyi idejük van, hogy megérinthetik a koporsót, és rövid imát mondhatnak el előtte.

Egyháziak és világiak szünet nélkül sorban állnak a kiállítás kezdete, február 22. óta. Március 22-ig van lehetőség a rendkívüli találkozóra, utána az Olaszországban csak Francescónak nevezett szent csontjai visszakerülnek a bazilika kriptájába újabb évszázadokra.

A kiállítás bejelentésekor közel négyszázezren foglaltak előre időpontot, de a zarándokok végső létszáma magasabb lesz, hiszen azokat is megpróbáljuk bejuttatni, akik előjegyzés nélkül érkeztek

– mondta Fra’ Marco Moroni, az Assisi bazilikája melletti ferences szerzetesközösség vezetője az MTI-nek.

Felidézte, hogy a kiállítás előtti napokban személyesen nyitotta fel a Szent Ferenc csontjait őrző bronzkoporsót, amit egyedülálló érzésnek nevezett.

Elmondta, hogy a kolostorban jelenleg szolgáló negyvenöt ferences ötlete volt, hogy az 1226-ban elhunyt Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulóján kiállítsák földi maradványait. Ehhez a tavaly elhunyt – és a nevét az Assisiben élt szentről vett – Ferenc pápától kaptak engedélyt.

Szent Ferenc, eredeti nevén Giovanni di Bernardone, negyvennégy évesen hunyt el. Halála után egy évvel szentté avatták, a szentté avatást követően pedig Assisiben elhelyezték a róla elnevezett bazilika alapkövét. A bazilikába 1230-ba vitték át csontjait, amelyeket, fosztogatóktól tartva, a templom mélyén rejtettek el olyan nagy titokban, hogy évszázadokon át azt sem tudták, Szent Ferenc hol van pontosan eltemetve. Koporsóját 1818-ban találták meg a kriptába befalazva.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Bemutatják Assisi Szent Ferenc földi maradványait a nevét viselő székesegyház altemplomában, a perugiai Assisiben 2026. február 21-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Gianluigi Basilietti)