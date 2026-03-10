Százezrek állnak sorban Szent Ferenc földi maradványainál Assisiben
Közel négyszázezren foglaltak előre helyet, de a szervezők szerint ennél is többen állnak sorban Assisi bazilikájánál, ahol március 22-ig láthatók Szent Ferenc földi maradványai, amelyeket halála nyolcszázadik évfordulója alkalmából állítottak ki.
Ritkaságnak számít, hogy egy szent ereklyéi ennyire közelről láthatók.
Az Olaszország védőszentjeként ismert Szent Ferenc csontvázát egy teljesen átlátszó üvegszarkofágban állították ki a róla elnevezett bazilika altemplomának oltáránál. A szokatlan ereklyetartón semmilyen díszítés nincsen, csak Szent Ferenc neve olvasható rajta.
A zarándokokat kisebb csoportokban engedik be: egyenként haladhatnak el az üvegkoporsó előtt. Annyi idejük van, hogy megérinthetik a koporsót, és rövid imát mondhatnak el előtte.
Egyháziak és világiak szünet nélkül sorban állnak a kiállítás kezdete, február 22. óta. Március 22-ig van lehetőség a rendkívüli találkozóra, utána az Olaszországban csak Francescónak nevezett szent csontjai visszakerülnek a bazilika kriptájába újabb évszázadokra.
A kiállítás bejelentésekor közel négyszázezren foglaltak előre időpontot, de a zarándokok végső létszáma magasabb lesz, hiszen azokat is megpróbáljuk bejuttatni, akik előjegyzés nélkül érkeztek
– mondta Fra’ Marco Moroni, az Assisi bazilikája melletti ferences szerzetesközösség vezetője az MTI-nek.
Felidézte, hogy a kiállítás előtti napokban személyesen nyitotta fel a Szent Ferenc csontjait őrző bronzkoporsót, amit egyedülálló érzésnek nevezett.
Elmondta, hogy a kolostorban jelenleg szolgáló negyvenöt ferences ötlete volt, hogy az 1226-ban elhunyt Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulóján kiállítsák földi maradványait. Ehhez a tavaly elhunyt – és a nevét az Assisiben élt szentről vett – Ferenc pápától kaptak engedélyt.
Szent Ferenc, eredeti nevén Giovanni di Bernardone, negyvennégy évesen hunyt el. Halála után egy évvel szentté avatták, a szentté avatást követően pedig Assisiben elhelyezték a róla elnevezett bazilika alapkövét. A bazilikába 1230-ba vitték át csontjait, amelyeket, fosztogatóktól tartva, a templom mélyén rejtettek el olyan nagy titokban, hogy évszázadokon át azt sem tudták, Szent Ferenc hol van pontosan eltemetve. Koporsóját 1818-ban találták meg a kriptába befalazva.
