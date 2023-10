Szétesik a schengeni rendszer: egymás után állítják vissza a határellenőrzést az uniós országok

A schengeni egyezmény is áldozatul eshet az elmúlt hetek konfliktusainak. Egyre több európai ország jelenti be, hogy a migráció és a terrorveszély miatt visszaállítja a határellenőrzést a belső, schengeni határokon, többek közt Olaszország, Szlovénia és Ausztria is szigorít. A magyar autósok is érintettek, Ausztria és Szlovénia ugyanis ellenőrzést vezetett be a közös határátkelőknél is.

Állandó jelleggel visszavezette a határellenőrzést Németország Csehországgal, Lengyelországgal és Svájccal közös határain. A döntést azzal indokolják, hogy meg kell állítani az illegális migrációt és az embercsempészetet.

Ausztria szintén úgy döntött, hogy erősíti a határvédelmét, szerdától határellenőrzést vezettek be a Csehországgal közös határszakaszon, és szintén ellenőrzések vannak az osztrák–szlovén, az osztrák–szlovák és az osztrák–magyar határátkelőknél is.

Az osztrák belügyminiszter hangsúlyozta:

nemzetközi együttműködésre van szükség az embercsempész-maffiák és a terrorveszély visszaszorítására.

Az embercsempészek azonban gyorsan reagálnak az ilyen döntésekre, ha Németország meghozta azt a döntést, hogy újból visszavezeti a határellenőrzéseket, akkor számítani lehet arra, hogy elkerülő útvonalakon szállítják az embercsempészek a migránsokat, ezt szeretné Ausztria mostani döntésével kiküszöbölni.

Olaszország is a szigorúbb határellenőrzés mellett döntött.

Szombattól fokozottan ellenőriznek azért, hogy ezzel is csökkentsék a terrorveszélyt.

Szlovénia szombattól szigorít: a szlovén–horvát és a szlovén–magyar szakaszt figyelik majd kiemelten, legalább tíz napig. Közben zöldről sárgára emelték a terrorfenyegetés szintjét.

„Még a legnagyobb szkeptikusok számára is világos, hogy ez nem vicc, figyelembe véve, hogy mi történik Izraelben. Az onnan érkező bevándorlók első hullámában sok terrorista lesz” – mondta Janez Jansa, a Szlovén Demokrata Párt elnöke.

Egyre több uniós ország félti a biztonságát

Ez az oka, hogy napról napra egyre többen jelentik be a határellenőrzés visszaállítását. Több uniós tagország még október elején, a migrációs nyomás miatt vezetett be ilyet, néhányban ezt november elejéig meghosszabbították.

Forrás: hirado.hu

A kiemelt képen: Az uniós tagországok közül Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia, valamint Svájc részlegesen visszaállította a határellenőrzést a fokozódó migrációs nyomás miatt. (MTVA/Hirado.hu grafika)