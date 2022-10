Szivárgást észleltek a Barátság kőolajvezetéken

Egyelőre ismeretlen eredetű szivárgás történt a Barátság kőolajvezeték északi ágának egyik szálán, az északnyugat-lengyelországi Zurawice közelében. A műszaki szolgálatok mintegy ezer négyzetméter területű kiömlést próbálnak felszivattyúzni – közölte szerdán a lengyel média.

A TVP Info lengyel közszolgálati hírtelevízió szerint a szivárgást már kedd este észlelték. A PERN lengyel olajvezeték-üzemeltető vállalat szerdai közleménye szerint az eset a Németországba tartó vezetékszakasz két szálának egyikét érinti. “Jelenleg az incidens okai ismeretlenek, a sérült szálon viszont leállt az olaj továbbítása” – írták.

Katarzyna Krasinska, a PERN szóvivője a médiának elmondta: megszokott üzemmódban működik a csővezeték lengyelországi infrastruktúrájának többi része, beleértve a tengermelléki szakaszt is, amelyen a tartályhajókkal Lengyelországba érkező nyersolajat Németországba továbbítják.

Karol Kierzkowski, a lengyel tűzoltóság szóvivője szerda reggel újságíróknak azt mondta: a kiömlés helyszínén, amely kukoricaföld, továbbra is keresik a szivárgás helyét. A szóvivő szerint a baleset lakóépületektől távol történt, de környezetvédelmi kárt “biztosan okozott”.

A Barátság vezeték déli ágán augusztus közepén szüneteltek az Oroszországból a közép-európai országokba tartó szállítások. Az ukrán Ukrtransznafta akkor leállította a tranzitot, mert nem kapta meg az ellenértékét az orosz féltől.

Az ukrajnai orosz invázió miatt bevezetett európai uniós szankciók orosz kőolajszállításokra is vonatkoznak, az egyik kivételt ez alól a Barátság vezeték déli ágán, Szlovákiába és Magyarországra is irányuló szállítások képezik. Lengyelország és Németország bejelentések szerint az év végéig függetlenedne az orosz olajimportról.

