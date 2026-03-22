Szlovénia korlátozza a tankolható üzemanyag mennyiségét

A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentette be a kabinet.

Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

A kormányfő közölte: a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását.

A miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.

A kormány a helyzetről egyeztetett a miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel – köztük a Petrol és a Mol vállalattal.

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem korlátozta a járművek tankolását.

Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba, a dízel 1,528 euróba kerül.

Forrás: MTI

