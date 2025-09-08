Terrortámadás történt Jeruzsálemben

Két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel, négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnök és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter a merénylet helyszínére ment, miután lemondta hétfőn esedékes megjelenését a korrupciós ügyeiben zajló tárgyalásán.

Négyről ötre emelkedett az áldozatok száma, miután egy súlyos sebesült meghalt a Saáré Cedek kórházban.

Egy ötvenes éveiben járó férfi és egy nő, valamint három fiatalabb férfi vesztette életét a terrortámadásban. Több sebesültet kritikus, illetve súlyos sérülésekkel kezelnek a kórházakban.

Két, tartózkodási engedéllyel nem rendelkező, húsz év körüli palesztin fegyveres nyitott tüzet egy autóbuszmegállóra, valamint két, forgalmi dugóban várakozó autóbuszra, a jeruzsálemi 62-es és 320-as járatra. A merénylők egy Jeruzsálemhez közeli, ciszjordániai palesztin faluból érkeztek, korábban nem volt dolguk a hatóságokkal. A merénylőket a helyszínen agyonlőtték.

Az első jelentések szerint a két fegyveres merénylő házi készítésű fegyverrel hajtotta végre a támadást.

🚨 Breaking: #Terror attack at Ramot Junction, Jerusalem.

Two #Palestinian terrorists opened fire on a bus full of civilians and cars on the road.

~15 injured, 6 critically. Rescue forces fighting for lives. Terrorists neutralized. Updates to follow. #Jerusalem #Israel… pic.twitter.com/adWiga21cY — Aviv Zell 🇮🇱🎗️ (@AvivZell) September 8, 2025

Forrás: hirado.hu