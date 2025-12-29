Több halálos áldozatot követelt egy mexikói vonatbaleset

Legalább tizenhárom ember életét vesztette és közel százan megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat Mexikó déli részén. A járművön mintegy 250 utas tartózkodott – közölték vasárnap a mexikói hatóságok.

A mexikói haditengerészet tájékoztatása szerint a Nizanda település közelében történt baleset idején a vonaton 241 utas és kilenc fős személyzet tartózkodott. A hatóságok közlése szerint 98-an megsérültek, közülük 36 embert kórházban ápolnak, míg 139 utast már biztonságban lévőként tartanak nyilván.

A mentési munkálatokba a haditengerészet 360 katonát, 20 járművet, négy szárazföldi és három légi mentőegységet, valamint egy taktikai drónt is bevont.

A mexikói főügyészség vizsgálatot indított az ügyben – jelentette be Ernestina Godoy Ramos főügyész egy, a közösségi médiában közzétett bejegyzésben. A baleset okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

(Kép: Illusztráció)

Forrás: MTI