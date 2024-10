Több mint 120 célpontot támadott egy óra leforgása alatt az izraeli hadsereg

A Hamász 2023-as brutális terrortámadásának áldozataira emlékeztek hétfőn Izrael-szerte. A Kneszet előtt félárbócra eresztették az izraeli zászlót. Tavaly október 7-én az iszlamista Hamász nagyszabású rakétatámadást indított a zsidó állam ellen, és embereivel be is tört Izraelbe. Mintegy 1200-an meghaltak, sok embert kegyetlenül meggyilkoltak a terroristák, és 251 túszt ejtettek. A terrortámadás évfordulóján is folytatódtak az izraeli légicsapások Libanonban.

A fogva tartottak közül sokan szintén életüket vesztették, és csaknem száz ember azóta sem szabadult ki. Valószínűleg sokan közülük már nem élnek. A Közel-Kelet az elmúlt egy évben vérbe borult, és a harcoknak továbbra sem látszik a vége.

Az október 7-i terrortámadás első évfordulóján is folytatódtak az izraeli légicsapások Libanonban.

Az izraeli hadsereg szerint hétfőn a Hezbollah 120 létesítménye ellen hajtottak végre légicsapást egyetlen óra leforgása alatt. A határ közelében kétszer is találat érte ugyanazt a területet. Mivel a második már azután történt, hogy a helyszínre kiérkeztek a kataszrófavédelem emberei, az akcióban legalább tíz libanoni tűzoltó is életét vesztette.

Az eset után az egyik Katarban élő Hezbollah-vezér azt nyilatkozta: csak azért is folytatják a harcot.

Forrás: hirado.hu