Több mint negyven gyermek halt meg egy árvaházban pusztító tűzben

Hat és huszonöt év közötti börtönbüntetéssel sújtottak Guatemalában kedden hat tisztviselőt, mert bűnösnek találták őket abban a tűzvészben, amely egy árvaházban 41 gyermek életét követelte 2017-ben.

Az elítéltek közül ketten rendőrök, négyen a gyermekek védelmével megbízott felelősök voltak. Gondatlan emberölésben, kiskorúakkal való helytelen bánásmódban, hatalommal való visszaélésben és hatáskör túllépésében találták őket bűnösnek. A per során egyikük sem ismerte el bűnösségét.

A hatóságok és szemtanúk korabeli beszámolója szerint a tűz 2017 márciusában a Guatemalavárostól 25 kilométerre lévő Virgen de la Asunción árvaház egy 16 négyzetméteres termében ütött ki, ahová a gondozók bezártak 56 lányt, miután néhány órával korábban rendbontás tört ki az intézményben és mintegy 50 fiatal megszökött.

A rendőrség közlése szerint a tüzet maguk a bentlakók gyújtották, mert tiltakozni akartak bezárásuk, az intézmény zsúfoltsága és a velük szembeni rossz bánásmód miatt.

A perben elhangzott tanúvallomásokból kiderült, hogy a rendőrök és az árvaházhoz tartozó felügyelők a tűz kitörésétől kezdve közel 10 percen át megtagadták, hogy kiengedjék a gyermekeket.

A tragédiának 41 halálos áldozata volt, 15 lány pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A történtek a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálatához vezettek az országban, és Jimmy Morales akkori elnök elrendelte az állami gyermekotthonok átszervezését.

A tűz miatt annak idején több tüntetésen követelték a felelősök megbüntetése mellett Morales lemondását is. A bíróság most elrendelte azt is, hogy vizsgálják meg újra az akkori államfő felelősségét az ügyben.

