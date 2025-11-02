Tömeges késelés történt Angliában

Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában. Kilenc ember állapota válságos.

A brit közlekedési rendőrség vasárnap hajnali tájékoztatása szerint az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, de a kórházba szállított tíz ember közül kilencen életveszélyes sérüléseket szenvedtek.

A helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Egyikükkel szemben elektromos sokkolót használtak.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében, Huntingdon város közelében történt. A rendőrségi beszámoló szerint a szerelvényt a Cambridge-től nem messze lévő Huntingdon vasútállomásán megállították és a sérülteket innen szállították kórházba.

A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King’s Cross pályaudvarra tartott. Menetrendjében nem szerepelt a megálló Huntingdon vasútállomásán, a vonat azután állt meg itt, hogy a támadás után az utasok működésbe hozták a vészjelzőket.

Chris Casey főfelügyelő, a brit közlekedési rendőrség londoni és délkelet-angliai műveletekért felelős parancsnokságának vezetője vasárnap hajnali tájékoztatásában közölte: a két gyanúsítottat egy rendőrőrsre szállították, ahol megkezdődött kihallgatásuk. Hozzátette: az incidens körülményeinek teljes körű feltárását és a támadás indítékainak kiderítését célzó vizsgálatot a brit közlekedési rendőrség végzi, de bekapcsolódott az incidens kivizsgálásába a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is.

A rendőrségi vezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a vizsgálat jelenlegi korai szakaszában nem lenne helyénvaló találgatásokba bocsátkozni a támadás okairól, és „beletelhet bizonyos időbe”, mire a rendőrség további értesüléseket tud közölni.

A főfelügyelő szerint a térségben jelenleg szünetel a vasúti közlekedés, és több környékbeli utat is lezártak.

A szemtanúk elmondták, hogy láttak egy feketébe öltözött férfit, aki végigment a vonaton, és egy nagy késsel megszúrta az utasokat. Arról is érkezett beszámoló, hogy pár utas vécékbe bújt, hogy elkerüljék a támadókat – közölte a The Telegrapgh.

Egy Olly Foster nevű utas a BBC-nek elmondta, hogy először azt hallotta, hogy az emberek azt kiabálják: „Fuss, fuss, van itt egy fickó, aki szó szerint mindenkit leszúr”, és azt hitte, hogy ez valami halloweeni tréfa lehet. Hozzátette, hogy az emberek gyorsan elkezdtek tolakodni a kocsiban, és észrevette, hogy a keze „vérrel borított”, mert „vér volt az egész szék”, amelyre támaszkodott.

Visszaemlékezett, hogy

egy idősebb férfi megakadályozta, hogy a támadó leszúrjon egy fiatalabb lányt, de ennek következtében a férfi fej- és nyaksérüléseket szenvedett.

Elmondása szerint más utasok ruháikkal próbálták elállítani a vérzést.

Mások azt is kiemelték, hogy menekülés közben az emberek egymást „taposták”.

Az másik szemtanú a vonaton történt eseményeket „szörnyűnek” és „teljes káosznak” írta le. A The Sunnak úgy fogalmazott: „Vér volt mindenhol, szörnyű látvány volt, nagyon erőszakos. Mintha egy filmbeli jelenet lett volna, nem tűnt valóságosnak. Teljes pánikot váltott ki a vonaton”.

Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap hajnali nyilatkozatában mélységes aggodalmának adott hangot az incidens miatt, és köszönetet mondott a sürgősségi szolgálatoknak a gyors fellépésért.

Starmer kérte, hogy a térségben tartózkodók mindenben a rendőrség útmutatásait kövessék.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: X.com