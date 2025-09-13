Tömegtüntetést tartottak az illegális bevándorlás ellen Londonban

Több tízezer ember tüntetett London belvárosában Tommy Robinson „Unite the Kingdom” nevű demonstrációján. A tüntetésen a szólásszabadság és a bevándorlásellenes álláspontok kerültek középpontba – írja a Breitbart.

Tízezrek vonultak az utcákra London belvárosában szombaton a Tommy Robinson által szervezett „Unite the Kingdom” (szójáték Nagy-Britannia hivatalos nevével, magyarul az „Egyesítsük a Királyságot” vagy „Egyesíteni a Királyságot” jelentéssel lehetne visszaadni a tüntetés nevének jelentését – a szerk.) tüntetésen, amely a szólásszabadság védelmében és a tömeges bevándorlás ellen emelt szót. A megmozdulást fokozott rendőri jelenlét és szélsőbaloldali ellendemonstráció is kísérte.

A demonstráció hátterében a brit kormány az a migrációs politikát érintő terve áll, amely szerint állami finanszírozás mellett szállodákban helyeznék el az illegális bevándorlókat. A kezdeményezést sokan a helyi közösségek biztonságát és önazonosságát veszélyeztető intézkedésnek nevezik. A tiltakozásokat különösen felerősítette az Eppingben történt eset, ahol egy etióp illegális bevándorló megerőszakolt egy 14 éves lányt.

Tommy Robinson a színpadon kijelentette:

A forradalom elkezdődött! Elegünk van abból, hogy elhallgattatnak minket, elegünk van abból, hogy nézzük, ahogy a közösségeink darabokra hullanak.

Hozzátette: „A csendes többség többé nem marad csendben.” A demonstráción felszólalt Laurence Fox is, aki Charlie Kirk amerikai aktivista halálára utalva így fogalmazott:

Az igazságot nem lehet elhallgattatni. A szólásszabadság mindenkit megillet, nem tesz különbséget szegény és gazdag között.

A rendőrség több mint 1600 rendőrt vezényelt ki. Délután rendbontás tört ki, amelyen kilenc személyt letartóztattak.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: A „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel meghirdetett bevándorlásellenes tüntetés résztvevői Londonban 2025. szeptember 13-án (Fotó: MTI/EPA/Tayfun Salci)