Történelmi rekord a pozsonyi repülőtéren: már hárommillió utast szolgáltak ki idén

A pozsonyi M. R. Štefánik repülőtér történelmi mérföldkőhöz érkezett. Fennállásának 75 éve alatt először fordult elő, hogy egyetlen év során már hárommillió utast szolgált ki. A korábban még teljes naptári év alatt sem elért határt 2026-ban már augusztus 24-én átlépte – tájékoztatott a repülőtér. Ez újabb azon történelmi rekordok sorában, amelyeket a pozsonyi légikikötő az idei év során elért.

„A M. R. Štefánik repülőtér 75 éves történetében még soha nem szolgáltunk ki hárommillió utast egyetlen év alatt. Különösen figyelemre méltó, hogy ezt a határt már augusztusban átlépjük, miközben az év végéig még több mint négy hónap van hátra. Ez egyértelműen megerősíti, hogy

a 2026-os év az utasok számát tekintve a pozsonyi repülőtér történetének legsikeresebb éve lesz”

– jelentette ki Dušan Novota, a M. R. Štefánik repülőtér vezérigazgatója és igazgatótanácsának elnöke.

A hárommilliomodik utas a losonci Kristína volt, aki barátjával, Tosh-sal a Wizz Air oslói járatával utazott. Kristína hosszabb ideje Norvégiában él, a hétvégén pedig gyermekkori legjobb barátnője esküvőjén vett részt. Az Oslo és Pozsony közötti járatot szinte minden hónapban igénybe veszi, hogy meglátogassa Szlovákiában élő családját és barátait.

A repülőtér eddigi egész éves rekordját tavaly érte el, amikor 2025-ben összesen 2 438 215 utast szolgált ki.

Ezt az eredményt már 2026 augusztusának elején megdöntötte, most pedig története során először átlépte a hárommilliós utasszámot.

A rekordütemű növekedést az idei mérföldkövek elérésének üteme is jól mutatja. Az egymilliomodik utast már április 28-án köszöntötték, mintegy három hónappal korábban, mint tavaly. A kétmilliós határt ezt követően július 3-án lépte át a repülőtér, a harmadik millió eléréséhez pedig kevesebb mint további nyolc hétre volt szüksége.

„Már az egymilliomodik utas áprilisi fogadásakor jeleztük, hogy 2026 történelmi év lesz a pozsonyi repülőtér számára. A mostani mérföldkő megerősíti ezeket a várakozásokat.

A növekedés hátterében elsősorban a menetrend szerinti légi járatok kínálatának jelentős bővülése és a Pozsonyból induló járatok iránti nagy utasérdeklődés áll.

Továbbra is arra számítunk, hogy az év egészében több mint négymillió utast szolgálunk ki” – tette hozzá Novota.

A repülőtér az elmúlt hónapokban sorra írja át saját történelmi statisztikáit. Júniusban története során először egyetlen hónap alatt több mint félmillió utast, konkrétan 510 152 személyt szolgált ki. Ezt a rekordot már júliusban ismét megdöntötte, amikor 619 902 utast kezelt, ami a pozsonyi repülőtér történetének eddigi legmagasabb havi utasszáma.

2026 első hét hónapjában összesen 2 568 532 utas fordult meg a repülőtéren, ami 108 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A hárommilliós utasszámot ezt követően augusztus 24-én érte el. A repülőtér arra számít, hogy 2026 végéig több mint négymillió utast szolgál ki, amivel jelentősen felülmúlja történetének valamennyi eddigi éves eredményét.

Forrás: Felvidék.ma

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