Továbbra is Elon Musk a világ leggazdagabb embere

A négyszáz leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, továbbra is Elon Musk áll a lista élén – számolt be a Forbes magazin amerikai kiadása.

A listára minimum 3,8 milliárd dollár értékű vagyonnal lehetett felkerülni. A Forbes megjegyezte, hogy ez 500 millió dollárral több, mint a 2024-es minimumérték. A listavezető Elon Musk vagyona rekord nagyságú, 438 milliárd dollár volt. A Donald Trumppal egy ideig nagyon szoros kapcsolatban lévő, majd látványosan szakító

Musk vagyona a Forbes számítása szerint egy év alatt 184 milliárd dollárral nőtt.

A második helyen az Oracle technológiai vállalat igazgatótanácsának elnöke, Larry Ellison állt 276 milliárd dollárral. Ellison szintén jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal, többször is meglátogatta már a Fehér Házban. Ő 101 milliárd dollárral lett gazdagabb a Forbes tavalyi összeállítása óta.

A harmadik a Facebook alapítója, a közösségi médium anyavállalata, a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg 253 milliárd dollárral. Őt Jeff Bezos, az Amazon alapítója követi 241 milliárd dollárral, majd Larry Page, a Google társalapítója 179 milliárd dollárral. A három tech CEO vagyona 72, 44 és 43 milliárd dollárral bővült egy év alatt. Donald Trump amerikai elnök a lista 201. helyén szerepel, 7,3 milliárd dolláros vagyonnal.

