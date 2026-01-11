Trópusi ciklon miatt több ezren maradtak áram nélkül Ausztráliában

Több ezren maradtak áram nélkül vasárnap Ausztrália északkeleti Queensland államában, miután trópusi ciklon söpört végig a partvidéken, heves esőzéseket és pusztító erejű szeleket hozva magával.

A Koji nevű ciklon Ayr és Bowen városok között ért partot, mintegy 500 kilométerre északra az állam fővárosától, Brisbane-től – közölte az ország meteorológiai szolgálata.

A 95 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel érkezett vihar érintette a part menti Mackay városát is, amely turisztikai központ és a Nagy-korallzátony kapuja.

David Crisafulli, Queensland állam miniszterelnöke elmondta, hogy több utat le kellett zárni, mintegy 15 ezer ingatlan áram nélkül maradt, és a ciklon épületeket, valamint hajókat is megrongált.

Crisafulli szerint a következő 24-48 órában további heves esőzésekre lehet számítani. „Árvízveszély áll fenn, de a queenslandiak megbirkóznak vele” – mondta televíziós nyilatkozatában a politikus.

Korábban Anthony Albanese miniszterelnök a hirtelen árvizeket „komoly kockázatnak” nevezte Queensland partvidékének nagy részén.

A meteorológiai előrejelzések szerint a zord időjárás hétfőn enyhülhet.

A térségben tavaly márciusban több százezren maradtak áram nélkül az Alfred trópusi ciklon okozta nagy erejű szél és heves esőzések miatt.

