Trump népszerűsége megnőtt az alaszkai csúcs után

Az amerikai elnök támogatottsága 54 százalékra emelkedett az amerikai szavazók körében az alaszkai csúcstalálkozót követően – írja a V4NA.

A portál az InsiderAdvantage hétvégén végzett felmérését idézi, amely szerint Trump „most minden korosztályban előnyben van, kivéve a legidősebb szavazókat”, és javította a számait a fekete (23,7) és a spanyol ajkú szavazók (47,2) körében. A fehér szavazók támogatottsága közel rekordmagas, 64 százalék.

A függetlenek több mint fele (50,4%) helyesli Trump tevékenységét, míg a republikánusok túlnyomó többsége (92%) és a demokraták 17,9 százaléka mondta ugyanezt. A közvélemény-kutatás szerint a szavazók 44 százaléka nem ért egyet Trump intézkedéseivel, ami nettó +10 százalékos támogatottságot jelent számára.

A kiadvány legutóbbi, júliusban végzett közvélemény-kutatásakor Trump támogatottsága 50 százalék volt, míg 48 a szavazók százaléka nem értett egyet vele, ami nettó +2 százalékos értékelést jelent.

