Donald Trump egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump egy évvel, 2027 márciusáig meghosszabbította az Oroszországgal szemben érvényben lévő egyes szankciókat – derül ki az Federal Register honlapján közzétett közleményből.

A döntés a 2014-ben kiadott 13660. számú elnöki rendeleten alapul, amely az Oroszország által megszállt Krím-félsziget ügyében hirdetett gazdasági szükségállapotot rögzíti. Az intézkedés felhatalmazza az amerikai kormányt arra, hogy szankciókat vezessen be azokkal a személyekkel és szervezetekkel szemben, akik felelősek Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának megsértéséért, illetve ukrán állami vagy magánvagyon jogellenes kisajátításáért.

A rendkívüli állapotot és az ahhoz kapcsolódó szankciókat korábban 2016-ban, 2018-ban és 2022-ben is további intézkedésekkel egészítették ki.

Korábban az United States Department of Justice bejelentette, hogy február 13-án elítéltek egy vállalatot, annak tulajdonosát és egy vezető munkatársát, amiért több millió dollár értékben illegálisan exportáltak amerikai technológiát Oroszországba. A berendezéseket harmadik országokon keresztül juttatták el, majd azokat – a hatóságok szerint – az Ukrajna elleni háborúban is felhasználták.

Nyitókép: Andrew Harnik/AP Photo

Kárpátalja.ma/suspilne.media