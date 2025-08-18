Ma találkozik Trump és Zelenszkij Washingtonban

Hétfőn, augusztus 18-án találkozik Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Washingtonban – számolt be a Roll Call az Egyesült Államok elnökének hivatalos programjára hivatkozva. A kétoldalú találkozót kijevi idő szerint 20.15-re ütemezték, ezt követően 22.00 órától többoldalú egyeztetésre kerül sor az Európai Unió vezetőinek részvételével.

A megbeszéléseken jelen lesz Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Mark Rutte NATO-főtitkár, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Keir Starmer brit kormányfő.

Zelenszkij megerősítette, hogy az Egyesült Államokba utazik, és hangsúlyozta, hogy támogatja a háromoldalú tárgyalási formátumot. Trump pedig azt nyilatkozta, hogy nem csupán a tűzszünet lehetőségét, hanem egy teljes körű békemegállapodás aláírását is mérlegeli Ukrajna és Oroszország között.

A találkozó előzményeként Trump augusztus 15-én Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Az egyeztetés az ukrajnai háborúról és az orosz–amerikai kapcsolatokról szólt, ám azon sem Zelenszkij, sem az európai partnerek nem vettek részt. Az ukrán elnök élesen bírálta a találkozót, amelyet „Putyin személyes győzelmének” nevezett. Mint mondta, Moszkva valójában nem a békét keresi, hanem a nemzetközi elszigeteltség enyhítésére és a szankciók elhalasztására törekszik.

