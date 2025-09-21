Erőszakba torkollt a bevándorlásellenes tüntetés Hágában

Szeptember 20-án több ezren csatlakoztak egy bevándorlásellenes tüntetéshez a holland nagyvárosban. A rendbontók összecsaptak a rendőrökkel, felgyújtottak egy autót, és megrongálták egy politikai párt irodáját – írja az EuroNews.

Randalírozók csoportjai ideiglenesen elzártak egy autópályát, felgyújtottak egy rendőrségi járművet, és tárgyakkal dobálták a rohamrendőröket.

A rendőrség válaszul könnygázt és vízágyút vetett be a tömeg feloszlatására. A tüntetők megrongálták a balközép demokrata (Demokraták 66) párt irodáját is.

A párt vezetője, Rob Jetten kijelentette, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, valamint elítélte az erőszakot – ahogyan megtették azt más politikai szereplők, köztük Dick Schoof ideiglenes miniszterelnök és Geert Wilders, a szélsőjobboldali párt vezetője is.

