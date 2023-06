Tüzérségi ágyú és lövészárkok – ostromra készülnek Moszkvában

A Moszkvát védő orosz katonai erők megkezdték a felkészülést egy esetleges összecsapásra az orosz főváros felé tartó Wagner-csoporttal.

Tüzérségi ágyút létesítettek Moszkva szélén az orosz erők – derül ki az egyik orosz újság által közzétett fotókból. A Vedomosztyi hírportál arról számolt be, hogy a löveget a város délnyugati szélén állították fel. A fotókon az is látszik, hogy fegyveres rendőrök gyülekeznek azon a ponton, ahol az M4-es autópálya – amelyen a lázadó Wagner-csoport zsoldosai haladnak – eléri az orosz fővárost. A Kyiv Post ukrán lap arról számolt be, hogy Moszkva szélén lövészárkokat ásnak.

Ezalatt Prigozsin bejelentette, hogy csapatainak egyetlen lövést sem kellett leadniuk, amikor bevették Rosztov városát. A sajtószolgálata által szombaton közzétett legfrissebb hangüzenetben közölte, hogy embereit tüzérségi ágyúk és helikopterek lőtték útban Rosztov felé.

Prigozsin úgy véli, hogy az orosz nép támogatását élvezi az általa „igazság menetelésének” nevezett hadműveletben.

Jana Cernochová cseh védelmi miniszter egy szombati interjúban úgy vélekedett, hogy úgy néz ki, polgárháborús helyzet alakult ki Oroszországban, és Ukrajna most ehhez igazíthatja az orosz erők ellen indított offenzíváját.

Cernochová úgy fogalmazott: úgy látja, nagyon súlyos konfliktus alakult ki Oroszországon belül, ami azt üzeni Ukrajna számára, hogy most lehetősége van átcsoportosítani az erőit, és az új helyzethez igazíthatja az oroszokkal szembeni ellentámadását. A miniszter szerint ez most jó fejlemény abból a szempontból, hogy az ukrán erők nyertek erre valamennyi időt.

„Még várjuk a további fejleményeket, elsősorban azt, hogy az orosz védelmi minisztérium képviselői hogyan fognak reagálni, feltehetően az most a legfontosabb kérdés” – mondta Jana Cernochová.

A miniszter nem sokkal korábban azt írta a Twitteren: „Tizenhat hónap ukrajnai háborúzás után Oroszország most saját maga ellen indított háborút”.

Edgards Rinkevics lett külügyminiszter bejelentette, hogy szigorították az ellenőrzést a lett-orosz határon, és a jelenlegi helyzetben nem engednek be orosz állampolgárokat az országba. Hozzátette, pillanatnyilag Lettországot nem éri közvetlen fenyegetés, de figyelik a fejleményeket, és egyeztetnek a szövetséges országokkal.

Szombat hajnalra nyílt katonai konfrontációvá fajult a Jevgenyij Prigozsin vezette Wagner-csoport és az orosz védelmi minisztérium viszálya. A magánhadsereg egységei legalább két helyszínen átléptek a megszállt ukrajnai térségekből Oroszország területére, és biztonsági szempontból kulcsfontosságú létesítményeket foglaltak el. Prigozsin azzal fenyegetett, hogy emberei Moszkváig fognak vonulni.

