Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, többen megsérültek

Egy személy súlyos égési sérüléseket szerzett, többen szén-monoxidot lélegeztek be a Veronához közeli Peschiera del Gardában, a Bella Italia nevű campingben a vasárnap kora reggel kiütött tűzben – jelentette az Ansa olasz hírügynökség.

A tűzoltók több órán át oltották a lángokat, amelyek harminc faépítésű mobilházat és a camping területén parkoló járműveket érintettek, és a tűz átterjedt a környező fákra, növényekre.

Az Ansa legfrissebb információi szerint három sorban tíz-tíz faház rongálódott meg, egy lakókocsi pedig teljesen kiégett.

Egy személyt harmadfokú égési sérülésekkel szállítottak kórházba, további huszonhárom könnyebb sérülést szenvedett, hetüket kellett sürgősségi osztályra szállítani szén-monoxid belélegzés miatt, köztük három gyermeket

– közölte az Ansa.

A tűz reggel hat óra előtt ütött ki. A tűzoltóság első közlése szerint a tűz az egyik mobilházból indult el.

A camping vendégeit robbanás ébresztette fel, mert egy gázpalack a tűz miatt felrobbant.

Az oltásban négy, a campingben vakációzó német tűzoltó is részt vett, akiknek Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója külön köszönetet mondott.

Forrás: MTI

Nyitókép: veronasera.it

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