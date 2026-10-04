Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, többen megsérültek
Egy személy súlyos égési sérüléseket szerzett, többen szén-monoxidot lélegeztek be a Veronához közeli Peschiera del Gardában, a Bella Italia nevű campingben a vasárnap kora reggel kiütött tűzben – jelentette az Ansa olasz hírügynökség.
A tűzoltók több órán át oltották a lángokat, amelyek harminc faépítésű mobilházat és a camping területén parkoló járműveket érintettek, és a tűz átterjedt a környező fákra, növényekre.
Az Ansa legfrissebb információi szerint három sorban tíz-tíz faház rongálódott meg, egy lakókocsi pedig teljesen kiégett.
Egy személyt harmadfokú égési sérülésekkel szállítottak kórházba, további huszonhárom könnyebb sérülést szenvedett, hetüket kellett sürgősségi osztályra szállítani szén-monoxid belélegzés miatt, köztük három gyermeket
– közölte az Ansa.
A tűz reggel hat óra előtt ütött ki. A tűzoltóság első közlése szerint a tűz az egyik mobilházból indult el.
A camping vendégeit robbanás ébresztette fel, mert egy gázpalack a tűz miatt felrobbant.
Az oltásban négy, a campingben vakációzó német tűzoltó is részt vett, akiknek Luca Zaia, Veneto tartomány kormányzója külön köszönetet mondott.
Forrás: MTI
Nyitókép: veronasera.it