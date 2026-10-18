Tűzvész pusztított egy kanadai katonai bázis közelében

Kiterjedt tűz pusztított a kanadai Alberta tartományban található Wainwright katonai bázis gyakorlóterületén. A tűzesetnek halálos áldozatai és sérültjei is vannak, a környékbeli egészségügyi intézmények pedig nehezen birkóztak meg a sebesültek nagy számával – számolt be az Associated Press David McGuinty kanadai védelmi miniszterre és a helyi hatóságokra hivatkozva.

A kanadai királyi lovasrendőrség október 17-én, nem sokkal helyi idő szerint 16 óra után kapott bejelentést a katonai bázis gyakorlóterületén keletkezett tűzről. A lángok gyorsan továbbterjedtek a létesítményen kívüli, szomszédos vidéki területekre is. Az oltást az erős szél nehezítette, a széllökések sebessége elérte az óránkénti 100 kilométert.

David McGuinty nemzetvédelmi miniszter megerősítette, hogy a tűzesetben több ember vesztette életét, illetve többen megsérültek, az áldozatok pontos számát azonban nem közölte. A tűz keletkezésének okát egyelőre nem állapították meg, az ügy kivizsgálásába a kanadai királyi lovasrendőrséget is bevonták.

Az edmontoni kórházak is fogadták a sérülteket

A sebesülteket a katonai bázistól mintegy 180 kilométerre fekvő Edmonton kórházaiba szállították. Warren Thirsk, az Alexandra Királyi Kórház sürgősségi osztályának orvosa a CBC Newsnak elmondta, hogy a környékbeli egészségügyi intézmények nehezen tudták ellátni a beérkező betegek nagy számát. Megítélése szerint a rendkívüli helyzet még egy nagyváros számára is szokatlan terhelést jelentett.

A Wainwright körzet önkormányzata helyi idő szerint 23 órakor arról számolt be, hogy sikerült megfékezni a tűz terjedését. A kritikus infrastruktúrát és a vagyontárgyakat megóvták, a helyi lakosság evakuálását nem rendelték el.

A Wainwright katonai bázis a kanadai fegyveres erők egyik jelentős kiképzőközpontja. A hatóságok még vizsgálják a történtek körülményeit, a halálos áldozatok és a sérültek végleges számát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Kárpátalja.ma

Forrás: thepublic.info

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