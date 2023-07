A közösségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás tulajdonosa, Elon Musk vasárnap jelentette be, hogy megválik a jól ismert, kék madarat ábrázoló logótól, a helyét pedig egy „X” veszi át. Az új logót hétfőn mutatta be Linda Yaccarino, a Twittert is magába foglaló X Corp. vezérigazgatója, délelőtt pedig már a platformon is elérhetővé vált.

Sajtóértesülések szerint a változtatás csak egy lépés Elon Musk nagyszabású tervében, amely egy X nevű, több online szolgáltatást is összefűző szuperapplikáció kifejlesztése lenne a közeljövőben.

Linda Yaccarino hétfőn elmondta, a Twitter óriási hatást gyakorolt a vállalat kommunikációjára, az X pedig ennél is tovább megy majd.

A Twitter Musk döntésére idén áprilisban rövid időre már lecserélte a jelképét, akkor a Dogecoin kriptovaluta kutyája lett az embléma. Az intézkedés célja nagy valószínűséggel a kriptovaluta értékének növelése lehetett.

A Twitter lehetséges új logója, az „X,” Musk korábbi technológiai vállalkozói napjait idézi, amikor 28 évesen, 1999-ben a Szilícium-völgyben egy online banki szolgáltatásokkal foglalkozó céget akart alapítani.

A jelenlegi, jól ismert madár neve egyébként Larry, ami a Twitter társalapítója, Biz Stone szerint a Boston Celtics kosárlabda-legendájára, Larry Birdre utal.

Elon Musk 2022 áprilisában vásárolta meg a Twittert, amely körül azóta több botrány is kirobbant. A közösségi platform a hírek szerint mélyrepülésben van, a milliárdos magatartásával már egyes részvényesei is elégedetlenek.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: Getty Images