Újabb front: dróntámadás érte Omán kereskedelmi kikötőjét
Váratlan fejleményként a térségben közvetítő szerepet játszó Ománt is támadás érte kedden, amikor pilóta nélküli repülőgépek mértek csapást a kereskedelmi kikötő, Dukm üzemanyag-tartályaira.
Dukm kulcsfontosságú utánpótlási vonalat biztosít az Arab-tengeren állomásozó USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó számára – jegyzi meg a fox8.com. Az ONA ománi hírügynökség szerint a kikötőben található üzemanyag-tároló tartályokat több drón is célba vette, amelyek közül az egyiket el is találták. A hatóságok megfékezték a károkat, és személyi sérülésekről nem számoltak be – tette hozzá a hírben idézett biztonsági forrás.
A támadás egy nappal az után történt, hogy Katar leállította a cseppfolyósított földgáz termelését (ami a globális kínálat mintegy ötödét biztosítja) míg Szaúd-Arábia felfüggesztette a termelést legnagyobb hazai finomítójában.
Forrás: hirado.hu